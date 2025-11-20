Congresista demócrata es acusada de robar $5 millones de dólares en fondos de la FEMA

De manera formal, la representante demócrata Sheila Cherfilus-McCormick, del estado de Florida, fue acusada de robar $5 millones de dólares pertenecientes a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), mientras se sostiene que los fondos públicos fueron blanqueados para financiar su carrera política.

De acuerdo con los documentos judiciales, Cherfilus-McCormick, de 46 años, habría actuado en complicidad con su hermano, Edwin Cherfilus, de 51 años. Ambos habrían recibido un sobrepago millonario de fondos federales dirigidos a su empresa familiar de atención médica.

La acusación señala que el dinero estaba originalmente vinculado a un contrato para proveer personal de vacunación contra el COVID-19 en 2021, informó ABC News.

Dinero presuntamente destinado a su campaña en el Congreso

Asimismo, los fiscales alegan que los acusados conspiraron para desviar estos fondos excedentes en beneficio directo de la campaña al Congreso de la legisladora. Para lograrlo, canalizaron el dinero a través de múltiples cuentas bancarias con el fin de ocultar su origen ilícito.

Fue imputada además por haber organizado una red de donantes interpuestos, utilizando a amigos y familiares para ingresar el dinero del contrato bajo la apariencia de donaciones legítimas de campaña.

“Utilizar fondos destinados a la ayuda en casos de desastre para el enriquecimiento personal es un delito particularmente egoísta y cínico”, declaró la fiscal general Pam Bondi, quien enfatizó que “nadie está por encima de la ley, y mucho menos las personas poderosas que roban a los contribuyentes para su beneficio personal”.

Posible condena para Cherfilus-McCormick si es hallada culpable

En caso de que el tribunal la declare culpable, Cherfilus-McCormick podría enfrentar una condena máxima de hasta 53 años de prisión.

El caso ha generado movimientos inmediatos en el Congreso. Hakeem Jeffries, líder demócrata, afirmó ante la prensa que la congresista es “inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

Sin embargo, su portavoz Christie Stephenson comunicó mediante una declaración escrita que Cherfilus-McCormick “se tomará una licencia” de su puesto de jerarquía en el Subcomité de Asuntos Exteriores para Oriente Medio y Norte de África “mientras este asunto esté en curso”.

El representante republicano Greg Steube anunció que presentará una resolución inmediata para censurarla y destituirla de todas sus asignaciones en comisiones, incluidas las de Asuntos de Veteranos.

Sigue leyendo:

– Liberación de archivos de Epstein: DOJ no tendría que divulgar toda la información

– Corte apelativa detiene prohibición de uso de fuerza a agentes migratorios en Chicago

– Juez federal investigará a Administración Trump por posible desacato al deportar migrantes a El Salvador