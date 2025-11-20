“La Momia 4”, todo lo que trae la nueva secuela con Brendan Fraser

La franquicia La Momia, uno de los grandes referentes del cine de aventuras de finales de los noventa y principios de los 2000, vuelve a acaparar la atención tras la confirmación del desarrollo de una cuarta película. Para muchos seguidores, la tercera entrega de 2008 quedó en el olvido, pero el entusiasmo por el regreso de la saga permanece intacto.

El actor Brendan Fraser, de 56 años, reavivó la conversación tras asistir a una función especial de Rental Family, su nueva película. Su vestimenta, que recordaba notablemente al estilo del icónico Rick O’Connell, desató la euforia entre los fans que crecieron viendo las cintas originales y que esperan su regreso a la pantalla grande.

Aunque Fraser no confirmó que buscara rendir homenaje a O’Connell, la combinación de prendas y colores evocó la esencia del aventurero que enfrentó a muertos vivientes en el desierto egipcio. Para el público, la aparición del actor generó suspenso y especulación sobre el posible inicio de la campaña promocional de la próxima secuela.

Semanas atrás, medios especializados reportaron que La Momia 4 ya está en desarrollo. Tanto Brendan Fraser como Rachel Weisz se encontrarían en conversaciones avanzadas para retomar sus papeles como Rick y Evelyn, el matrimonio cuya química marcó profundamente la identidad de la saga cinematográfica.

Una nueva aventura para la franquicia de culto

Los reportes indican que la dirección estaría a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos por renovar franquicias con visiones frescas. Stephen Sommers, responsable de las dos primeras entregas, no regresaría para esta producción. Hasta ahora, Universal Pictures no ha emitido ningún comentario oficial al respecto.

En 2017, el estudio intentó revivir la marca con una nueva versión protagonizada por Tom Cruise. El proyecto buscaba iniciar un universo cinematográfico centrado en los monstruos clásicos, pero el llamado Dark Universe colapsó antes de despegar. Brendan Fraser llegó a señalar en 2022 que aquella cinta carecía del elemento esencial de las originales: la diversión.

Para Fraser, La Momia nunca fue concebida únicamente como una película de terror, sino como una aventura emocionante con dosis equilibradas de humor y fantasía. Esta visión es la que muchos fans esperan vuelva a guiar a la cuarta entrega, cuyo argumento permanece bajo total reserva.

Sin embargo, la última película de la trilogía dejó pistas sobre un posible rumbo. Tras vencer al Emperador Dragón interpretado por Jet Li, la historia sugiere que los O’Connell podrían viajar a Perú, donde se habrían descubierto nuevas momias. Esta posibilidad mantiene vivo el debate entre quienes prefieren una trama distinta y quienes ansían un regreso a Egipto.

La expectativa aumenta ante la posibilidad de recuperar a figuras clásicas como Oded Fehr o Arnold Vosloo. No obstante, hasta que Universal o los actores confirmen detalles, el proyecto sigue siendo una moneda al aire, aguardando su momento para aparecer en la cartelera internacional.

Por ahora, los seguidores de la saga pueden revivir las aventuras originales en una maratón nostálgica —incluyendo la tercera película si el ánimo acompaña— mientras esperan novedades oficiales.