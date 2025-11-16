Revelan primeras imágenes de ‘The Odyssey’ de Christopher Nolan

Durante todo el 2025, Christopher Nolan ha estado filmando su versión cinematográfica de ‘The Odyssey’, una película en la que se ha invertido $250 millones de dólares.

Ahora, la revista ‘Empire Magazine’ ha revelado las primeras imágenes oficiales de la película. Entre estas imágenes se puede ver a Tom Holland como Telémaco, Anne Hathaway como Penélope y Matt Damon a como Odiseo. Incluso, se ha podido ver una parte del Caballo de Troya.

Esta exclusiva no solo tiene imágenes de la película, sino también comparten declaraciones de Nolan. También se resalta que ‘The Odyssey’ será la primera película rodada completamente con cámaras IMAX.

El cineasta explicó a ‘Empire Magazine’ que se “rodó más de dos millones de pies de película”. El rodaje tuvo una duración de 91 días. La intención del director es llenar “vacíos en la cultura cinematográfica”, y lograr llevar la narrativa mitológica a una escala nunca antes vista.

Dijo: “Y lo que vi es que todo este gran trabajo cinematográfico mitológico con el que crecí—las películas de Ray Harryhausen y otras cosas—nunca lo había visto hecho con el tipo de peso y credibilidad que un presupuesto clase A y una gran producción de Hollywood e IMAX podrían lograr”.

El rodaje de ‘The Odyssey’ se ha llevado a cabo en varios países: Marruecos, Grecia, Italia, Escocia, Islandia y Sahara Occidental, incluso, durante el rodaje fue criticado por territorio del Sáhara Occidental, ocupado militarmente por Marruecos.

El elenco grabó escenas en el océano: “Llevamos al elenco que interpreta a la tripulación del barco de Odiseo allí en las olas reales, en los lugares reales. Y sí, es vasto y aterrador y maravilloso y benevolente, a medida que las condiciones cambian”.

‘The Odyssey’ estrenará el 17 de julio del año que viene.

