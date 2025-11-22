A unos días del inicio del Black Friday, Sam’s Club se ha adelantado a la esperada fecha al lanzar algunas de las ofertas más llamativas de la temporada con precios bajos en cocina, tecnología, bebidas y artículos festivos. Son promociones ideales para adelantar compras navideñas o renovar productos básicos del hogar sin salir del presupuesto. Desde utensilios de calidad profesional hasta regalos listos para envolver, las rebajas incluyen opciones para todos los gustos y estilos de vida.

9 súper rebajas de Sam’s Club por Black Friday desde $10

Mini cafetera Keurig K-Mini

Quienes prefieren un café rápido y sin complicaciones encontrarán una buena oportunidad en la Keurig K-Mini, que baja a $49,98 gracias a un recorte de 20 dólares. Con apenas cinco pulgadas de ancho, cabe en cualquier encimera y está disponible en cuatro colores vibrantes. Es una opción práctica para hogares pequeños, dormitorios o como regalo funcional para las fiestas.

Juego de bomba de cacao caliente y taza de lujo

Para quienes aman el chocolate caliente, este set incluye moldes, cortadores, herramientas y recetas para crear bombas de cacao personalizadas. Su precio baja a $14,98 con un descuento de 5 dólares, convirtiéndolo en un detalle accesible y divertido. El kit no trae ingredientes, por lo que cada persona puede elegir el chocolate de su preferencia y experimentar con sabores.

Botellas Tritan Pogo de 32 oz (paquete de 3)

Sam’s Club ofrece este paquete de tres botellas por solo $9,98 tras reducir su precio en 5 dólares. Las piezas son resistentes a golpes y manchas, y vienen con tapa abatible y pajilla integrada para un uso más cómodo. Los colores varían según el paquete, permitiendo elegir entre tonos neutros o combinaciones más llamativas para uso diario o actividades deportivas.

Tetera eléctrica Chefman con infusor

El hervidor Chefman vuelve a las rebajas con un precio de $19,98 luego de una reducción de 10 dólares. Incluye siete niveles de temperatura para adaptarse a distintos tipos de té o bebidas calientes y un infusor removible que permite preparar varias tazas de una sola vez. Su diseño práctico lo convierte en un aliado versátil para las mañanas frías o noches de descanso.

Lata de corteza de menta en capas

La temporada festiva llega con un clásico: la corteza de menta de Sam’s Club, ahora a $16,97 gracias a un descuento de 8 dólares. Esta lata roja incluye una libra de chocolate blanco y oscuro con trozos de bastón de caramelo, ideal para reuniones, regalos o para disfrutarla con un café. Su presentación decorativa facilita llevarla directamente a cualquier intercambio navideño.

Microondas Frigidaire de acero inoxidable

El microondas Frigidaire baja a $69,87 tras aplicarse un descuento de 20 dólares, ofreciendo una alternativa económica para renovar la cocina. Con 1.000 vatios de potencia, ajustes automáticos y programas de cocción rápida, es una opción confiable para recalentar, descongelar o preparar alimentos con rapidez. Su exterior de acero inoxidable aporta un toque moderno y fácil de mantener.

Utensilios de cocina de cerámica Member’s Mark (11 piezas)

Este set antiadherente baja a $119,98 después de un recorte de 40 dólares e incluye sartenes, cacerolas, hornos holandeses y una canasta multifunción. Disponible en varios colores, combina diseño moderno con superficies fáciles de limpiar, lo que lo vuelve práctico para cocinas familiares. Es una alternativa completa para quienes buscan renovar su batería sin invertir demasiado.

Set de utensilios de cocina Viking de 13 piezas

Para quienes quieren una opción más robusta, el set de acero inoxidable de Viking queda a $199,98 tras descontarse 50 dólares. Incluye sartenes, cacerolas, colador y ollas de diferentes capacidades, todas con construcción de tres capas para mejor distribución del calor. Es una compra ideal para cocinar con precisión y durabilidad durante muchos años.

Máquina de cócteles Bartesian Premium

La Bartesian Premium baja a $219,98 tras un descuento de 70 dólares e incluye seis cápsulas de bebidas listas para mezclar. Basta seleccionar la intensidad y dejar que el sistema combine licor y saborizantes en segundos. Es una alternativa elegante para reuniones, celebraciones o para quienes desean preparar cocteles sin experiencia previa.

