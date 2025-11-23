Bolsonaro atribuye violación de su grillete electrónico a “alucinaciones” y una crisis nerviosa

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró a un juez que la violación del monitoreo electrónico de su tobillo, ocurrida el sábado durante su arresto domiciliario, se produjo en medio de una crisis nerviosa y episodios de alucinación supuestamente vinculados a un reciente cambio en su medicación, informó este domingo The Associated Press.

La declaración, realizada en una reunión virtual con la jueza adjunta de la Corte Suprema Luciana Sorrentino, formó parte de un informe divulgado por el máximo tribunal un día después de que el magistrado Alexandre de Moraes ordenara la prisión preventiva del exmandatario de 70 años, al considerarlo un riesgo de fuga.

Bolsonaro, condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, dijo haber experimentado “alucinaciones” que lo llevaron a manipular el dispositivo electrónico.

Según el documento citado por AP, el expresidente afirmó temer que “algún tipo de intervención” estuviera alterando el monitor, lo que lo llevó a abrirlo mientras estaba en su casa acompañado por su hija, su hermano y un asistente, quienes —según dijo— no notaron sus acciones.

El sistema de vigilancia registró la violación del grillete a las 00:08 del sábado. Horas más tarde, De Moraes emitió la orden de arresto que llevó a Bolsonaro a pasar su primera noche en prisión.

Sorrentino señaló que Bolsonaro describió la situación como una crisis sin precedentes, posiblemente asociada a la modificación de su tratamiento médico la semana anterior. También dijo no estar durmiendo bien y sentir “un grado de paranoia” que disparó su impulso por examinar el dispositivo.

Pese a lo ocurrido, el exmandatario volvió a negar cualquier intención de escapar.

El lunes, el mismo panel del Supremo que lo condenó en septiembre revisará la orden de detención preventiva. La reunión del domingo, de carácter procesal, también permitió que la defensa insistiera en que debería mantenerse bajo arresto domiciliario debido a su estado de salud, una solicitud que De Moraes ya ha rechazado en ocasiones previas.

El juez autorizó que Bolsonaro reciba la visita de su esposa, Michelle Bolsonaro, quien se encontraba fuera de Brasilia cuando agentes federales detuvieron al exmandatario.

Desde la cumbre del G20 en Sudáfrica, Lula se refirió por primera vez al encarcelamiento de su predecesor. “El tribunal dictó sentencia, está decidido. Todo el mundo sabe lo que hizo”, dijo a periodistas.

