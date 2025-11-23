Gustavo Petro dice que no apoya a Maduro, pero tampoco que EE.UU. “invada” Venezuela

El presidente de Colombia Gustavo Petro afirmó este domingo que no apoya a Nicolás Maduro, pero dejó claro que tampoco avala una supuesta intervención militar en Venezuela, en momentos en que el gobierno de Donald Trump mantiene un fuerte despliegue militar en el Caribe.

“Yo no apoyo a Maduro, quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión”, expresó Petro en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Está es la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela.



El petróleo.



Se desplomarán los precios internacionales y el petróleo será monopolio árabe, EEUU quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos.



Los que aplauden la… https://t.co/ul9L7OOQtX — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 23, 2025

Aunque mantiene una relación fluida con el régimen chavista, el mandatario colombiano insistió en que una eventual acción militar por parte de Estados Unidos estaría motivada por intereses petroleros.

Según Petro, el control sobre el crudo venezolano es el factor que explica tanto la guerra en Ucrania como las tensiones actuales entre Washington y Caracas.

“Esta es la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela: el petróleo”, sostuvo.

Aseguró además que un conflicto en Venezuela generaría un desplome en los precios internacionales, dejaría a Estados Unidos con predominio sobre el petróleo pesado y arrastraría a Ecopetrol a una situación financiera delicada.

La petrolera estatal colombiana informó recientemente que obtuvo utilidades por unos $692 millones de dólares durante el tercer trimestre del año, un repunte del 42% frente al periodo anterior.

No obstante, el balance acumulado entre enero y septiembre muestra ganancias por unos $1,997 millones de dólares, una caída del 32 % respecto al mismo lapso de 2024.

Para Petro, quienes respaldan una supuesta intervención militar en Venezuela desconocen el impacto humano y económico que podría desencadenar. “Los que aplauden la invasión lo que desatan es la quiebra de Ecopetrol y millones de hermanos venezolanos en nuestro territorio”, advirtió.

El viernes pasado, el jefe de Estado planteó la creación de “un gobierno de transición compartido” en Venezuela como alternativa para encauzar la crisis sin recurrir a la fuerza.

La tensión entre el régimen chavista y Washington se ha intensificado desde agosto, cuando Trump ordenó un masivo despliegue naval en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

