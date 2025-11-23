EE.UU. evaluó lanzar panfletos con la recompensa por Maduro sobre Caracas

La Casa Blanca llegó a considerar este fin de semana una operación aérea para arrojar sobre Caracas imágenes de los panfletos que difunden la recompensa de $50 millones de dólares por la captura del líder chavista Nicolás Maduro, según fuentes citadas por The Washington Post.

La propuesta, aún sin autorización formal según el medio, apuntaba a ejecutar la suelta de folletos este domingo, fecha del cumpleaños número 63 del dirigente socialista.

El plan representaba un nuevo paso en la estrategia de presión del Gobierno de Estados Unidos para incrementar el cerco contra el régimen de Maduro.

Los panfletos reproducen la recompensa anunciada en agosto, cuando Washington decidió duplicar el monto al acusar al líder chavista de participar en operaciones de “narcoterrorismo”.

De acuerdo con el diario, la operación formaba parte de las alternativas que la Casa Blanca analiza desde el verano, coincidiendo con el despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe. Ese operativo ha derivado en la destrucción de alrededor de una veintena de embarcaciones que Washington asegura que eran narcolanchas, así como en la muerte de 83 de sus ocupantes.

El aumento de la actividad militar en la región se ha producido en paralelo a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien a mediados de noviembre afirmó haber tomado una decisión sobre el rumbo de Estados Unidos frente a Venezuela, alimentando la tensión con Caracas.

La intensificación del despliegue llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a emitir el viernes un aviso a los vuelos comerciales para “extremar la precaución” sobre Venezuela y el sur del Caribe, al considerar la zona “potencialmente peligrosa”.

Tras esa alerta, varias aerolíneas europeas y americanas cancelaron rutas hacia el país.

Aunque la propuesta de lanzar panfletos aún no había recibido luz verde, las fuentes consultadas por The Washington Post la describen como una señal de que Washington sopesa medidas adicionales para incrementar la presión sobre el régimen de Maduro en un momento de creciente incertidumbre regional.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: