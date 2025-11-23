ICE detiene a inmigrante en Manhattan tras resistirse al arresto

Las autoridades federales de inmigración arrestaron a un hombre en Canal Street, Manhattan, el sábado, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“El 22 de noviembre, ICE llevó a cabo una operación específica en el bajo Manhattan para arrestar a Abdou Tall, un inmigrante ilegal de Senegal y criminal con múltiples arrestos relacionados con el tráfico de mercancías falsificadas“, explicó el DHS en un comunicado.

La agencia de seguridad aseguró que Tall escapó de los oficiales por varias cuadras antes de tropezar, caer y seguir resistiéndose al arresto antes de ser finalmente esposado. El DHS argumenta que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no entregó a Tall al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el mes pasado cuando fue capturado por falsificación de una marca registrada, un delito que es grave.

El incidente del sábado pudo haberse evitado si el NYPD hubiera cumplido con la orden de detención de ICE luego del arresto del hombre el 7 de octubre por falsificación de una marca registrada, informó Spectrum News NY 1.

No obstante, en vez de entregarlo a ICE, lo dejaron en libertad y lo reincorporaron a la comunidad, donde rápidamente volvió a sus andanzas delictivas, lo que resultó en un segundo arresto por falsificación de marca registrada el 11 de octubre. Esta vez, la policía de Nueva York lo liberó antes de que ICE pudiera siquiera presentar la orden de detención.

Más temprano el sábado, el NYPD había dicho que había oficiales en la escena realizando controles rutinarios a vendedores cerca de Canal Street y Broadway cuando las fuerzas de ICE llegaron alrededor del mediodía.

“Los agentes federales aparecieron en el lugar sin relación con ninguna actividad del Departamento de Policía de Nueva York. El personal del Departamento de Policía de Nueva York abandonó inmediatamente el área y no interactuó con los agentes federales de ninguna manera”, apuntó NYPD antes de la declaración del DHS.

En este sentido, las fuentes de la policía dice que el NYPD no recibió ningún aviso previo.

La detención de Tall se produce un mes después de que agentes de ICE arrestaran a varios vendedores ambulantes en Canal Street.

Las autoridades federales señalaron que esos arrestos eran parte de una operación dirigida a productos falsificados.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes tildaron la redada de “extralimitación federal”, ya que el NYPD se encarga de controlar a los vendedores.

