CIA alertó por “comportamiento inapropiado” del congresista Dan Crenshaw durante visita oficial a México

Funcionarios de la CIA en Ciudad de México enviaron un cable urgente a la sede de la agencia en Langley, Virginia, en agosto, tras expresar preocupación por la conducta del representante republicano Dan Crenshaw durante una visita oficial, informó Punchbowl News este lunes.

Según el medio, múltiples fuentes dentro de la administración, la comunidad de inteligencia y el Capitolio confirmaron que el aviso detallaba comportamientos considerados “inapropiados” para un miembro del Congreso en funciones diplomáticas.

De acuerdo con Punchbowl, los funcionarios describieron como “poco profesional” la actitud de Crenshaw durante encuentros con autoridades mexicanas, particularmente por su consumo de alcohol y un aparente descuido en el decoro.

By the way this is what the Speaker of the House had to say about my continuing role leading House efforts against the cartels: pic.twitter.com/ym5awDtEiQ — Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) November 23, 2025

El legislador viajó a México entonces como presidente del grupo de trabajo sobre cárteles del Comité de Inteligencia de la Cámara, grupo que posteriormente fue disuelto.

La CIA declinó comentar sobre el cable o las circunstancias del viaje, señaló también el medio.

Durante la reunión señalada, en la que participó igualmente el demócrata Lou Correa, Crenshaw habría realizado un brindis utilizando lenguaje grosero que incomodó a varias mujeres presentes, según las fuentes consultadas por Punchbowl.

Este episodio fue uno de los elementos que motivaron medidas disciplinarias dentro de la Cámara.

La semana pasada, Punchbowl publicó que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y el líder del Comité de Inteligencia, Rick Crawford, acordaron prohibir a Crenshaw viajar en delegaciones financiadas con fondos públicos durante 90 días.

Además, el representante texano dejó su puesto como presidente del grupo de trabajo contra los cárteles tras el incidente.

Crawford, según el mismo medio, intentó destituir a Crenshaw del Comité de Inteligencia y retirarlo de la presidencia de un subcomité encargado de supervisar la inteligencia de defensa. Johnson, sin embargo, vetó estas iniciativas.

Un portavoz del congresista respondió a Punchbowl: “Cualquiera que se escandalice con hombres uniformados haciendo una broma grosera mientras brindan nunca ha pasado más de cinco minutos con militares. La única historia aquí es un patético ataque político”.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, también difundió un mensaje de apoyo al republicano de Texas, texto que Crenshaw compartió en redes sociales.

Johnson aseguró que Crenshaw “sigue siendo un referente en el Congreso para abordar la amenaza de los cárteles de la droga” y destacó su experiencia como ex SEAL de la Marina.

Moment of silence for PunchBowl News credibility. pic.twitter.com/nI5dk6sxGu — Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) November 23, 2025

Sigue leyendo:

• Trump afirma que “algo bueno” pasará en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia

• Jefe militar de EE.UU. visita navío de guerra en el Caribe mientras crece la ofensiva contra Maduro

• Trump ha borrado al DOGE de Musk pero incluye sus prácticas en instituciones