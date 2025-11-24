Trump afirma que “algo bueno” pasará en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia

El presidente Donald Trump sugirió este lunes por la mañana que “algo bueno” estaría pasando en medio de las negociaciones para lograr la paz entre Ucrania y Rusia.

“¿Es realmente posible que se estén logrando grandes avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania?”, cuestionó Trump a través de sus redes sociales, y añadió: “No lo creas hasta que lo veas, pero algo bueno podría estar sucediendo.”

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, se mostró optimista tras las reuniones del fin de semana. El domingo, Rubio calificó las discusiones como “probablemente la reunión más productiva y significativa que hemos tenido hasta ahora en todo este proceso desde que nos involucramos.”

Agregó a los periodistas que, aunque los presidentes de ambos países deben aprobar el marco de acuerdo, él estaba “seguro” de que lo harían.

“Estamos haciendo algunos cambios y ajustes con la esperanza de reducir aún más las diferencias y acercarnos a un resultado con el que tanto Ucrania como Estados Unidos puedan sentirse cómodos”, señaló Rubio.

Avances tras las conversaciones del pasado domingo

Más tarde ese mismo domingo, el Secretario de Estado declaró que todas las partes habían logrado “grandes avances” en la búsqueda de un acuerdo. Señaló además que la fecha límite para alcanzar el pacto es “lo antes posible”, y que el proceso podría extenderse más allá del límite original del Día de Acción de Gracias.

Rubio describió la propuesta como: “una evolución. Este es un trabajo, un documento vivo que se actualiza día a día con aportes y cambios”.

A pesar del progreso reportado, el presidente Trump mantuvo abierta la puerta a seguir negociando la propuesta de paz de 28 puntos, al declarar a la prensa el sábado: “No” es su última oferta. El mandatario concluyó: “De una forma u otra, lo terminaremos.”

Las declaraciones de Trump y Rubio se producen un día después de que el mandatario republicano emitiera críticas hacia Ucrania y sus aliados europeos, mencionando que “los ‘liderazgos’ ucranianos han expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos” y que “Europa continúa comprando petróleo a Rusia.”

