Auxiliar abusó de dos ancianos a su cargo en residencia en Nueva York: declarado culpable

Phillip Harris (43) fue declarado culpable de agredir sexualmente a dos discapacitados a su cargo cuando era auxiliar de una residencia de ancianos en el condado Nassau en Long Island (NY).

Un jurado declaró a Harris culpable de nueve delitos relacionados con el abuso de residentes vulnerables en la residencia. Ahora enfrenta una posible condena de hasta cuatro años de prisión por los delitos graves relacionados con cada víctima. Deberá comparecer ante el tribunal para la lectura de su sentencia el 19 de diciembre.

“Todo residente de una residencia de ancianos merece una atención de alta calidad y debe poder confiar en que sus cuidadores lo tratarán con dignidad y respeto”, declaró la fiscal general del estado Nueva York, Letitia James, en un comunicado. “Los despreciables crímenes de Phillip Harris pusieron en peligro a residentes vulnerables de residencias de ancianos”.

Harris comenzó a trabajar como auxiliar en “Glengariff Rehabilitation and Healthcare Center” en Glen Cove a finales de 2021. Una investigación de la Fiscalía General reveló que en el siguiente mes de marzo agredió sexualmente a dos residentes discapacitados bajo su cuidado. Uno de ellos denunció la agresión a su esposa e hija, quienes a su vez la reportaron a la policía y a la residencia de ancianos, lo que dio inicio a una investigación que reveló el otro caso.

El miércoles 19 de noviembre un jurado emitió un veredicto declarando a Harris culpable de poner en peligro el bienestar de una persona incapacitada o con discapacidad física; poner en peligro el bienestar de una persona mayor vulnerable; violación dolosa de las Leyes de Salud Pública; y tocamientos indebidos.

Harris también fue acusado de falsificación de documentos comerciales relacionados con presuntas declaraciones falsas que realizó durante la investigación. El jurado lo declaró “no culpable” de esos cargos.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Control del Fraude de Medicaid (MFCU) de la Oficina del Fiscal General (OAG). Se anima a cualquier persona que tenga información o inquietudes sobre condiciones alarmantes en residencias de ancianos o abuso o negligencia de residentes a presentar una queja confidencial en línea o llamar a la línea directa MFCU de la OAG al (833) 249-8499.

Recientemente, gracias a avances tecnológicos de ADN, la policía acusó a un hombre -ya fallecido- de haber violado a una anciana en 1996 y asesinado a la abuela Ann Lustig en 1997, cuando ambas eran pacientes de un mismo centro de salud mental en el condado Suffolk de Long Island (NY).

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

El año pasado se reportó un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda