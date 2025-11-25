Remezcla Más debuta con cine contemporáneo y sonidos que marcan tendencia

Entre sonidos que marcan el pulso de la escena actual y producciones que te atrapan desde el primer minuto, Remezcla Más pone a tu disposición el contenido latino más destacado, listo para explorar desde cualquier dispositivo. Sus playlists, series y películas acompañan cada estado de ánimo, ya sea que busques motivación, diversión, nostalgia o un buen sobresalto.

En este recorrido revisamos algunos de los títulos y propuestas que hacen de esta una plataforma imprescindible. Comenzamos con el dinamismo del género urbano y seguimos con obras cinematográficas que dejan huella. Es una invitación a sumergirte en ritmos, narrativas y experiencias que celebran la creatividad, la diversidad y las voces que definen nuestra cultura. ¡Chécala aquí!

Nueva Music: Urbano

Prepárate para dejarte llevar por el pulso del urbano en Remezcla Más, donde las playlists dedicadas al género están disponibles sin costo y listas para acompañarte desde cualquier lugar.

Ya sea que quieras revivir los himnos que marcaron una generación, encender la fiesta con selecciones cargadas de energía o disfrutar curadurías que celebran talento y orgullo, la plataforma reúne propuestas que capturan la esencia del movimiento. Desde vibras nostálgicas hasta beats que prenden al instante, cada playlist te conecta con la evolución del sonido urbano, ¡disfrútalas!

Películas y series

Correr para vivir

“Correr para vivir” es una serie dirigida por Ivan Huerta y producida por Pablo Orden que sigue la historia de distintos triatletas amateurs cuya vida dio un giro gracias al triatlón, enfrentándose a emociones, obstáculos y motivaciones que impulsan su desempeño para el gran día.

Es así como esta producción ofrece una mirada poco antes vista al impacto que el deporte tiene en la vida cotidiana de las personas. ¿Y tú ya la viste?

Entra en mi vida

“Entra en mi vida”. Crédito: Remezcla Más

La actriz Paulina Goto une su talento a Ximena Sariñana, Hugo Catalán y Lalo Elizarrarás en la cinta de comedia “Entra en mi Vida”, producción mexicana dirigida por José Manuel Cravioto y disponible totalmente gratis desde Remezcla Más.

En esta ocasión, la historia se centra en una mujer de nombre “Eugenia”, quien decide probar suerte como influencer. Sin embargo, lo que empieza como un intento por escapar de su mala racha se convierte en una aventura llena de humor, desafíos y descubrimientos personales, mientras navega el acelerado mundo digital. ¿Estás listo para esta aventura?

El exorcismo de Carmen Farías

“El exorcismo de Carmen Farías”. Crédito: Remezcla Más | Cortesía

Remezcla Más tiene para ti “El exorcismo de Carmen Farías”, una periodista que hereda la antigua casa de su abuela tras la muerte de su madre. Al mudarse, descubre que el lugar oculta inquietantes secretos familiares que pondrán a prueba su valentía.

Con actuaciones de Camila Sodi, Juan Pablo Castañeda y Juan Carlos Colombo, la cinta dirigida por Rodrigo Fiallega explora el misterio y la tensión psicológica en torno a un pasado que se niega a desaparecer.

Seguir leyendo:

• 6 Películas de ayer y hoy para disfrutar en Butaca TV

• Día de la Mujer: 5 películas y series para ver el 8 de marzo