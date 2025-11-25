Rusia dice que ataque nocturno fue en represalia por bombardeos ucranianos contra infraestructuras civiles

Rusia aseguró este martes que el ataque masivo nocturno que perpetró contra territorio ucraniano fue una represalia por los bombardeos del ejército de Ucrania contra infraestructuras civiles.

“En respuesta contra los ataques terroristas de Ucrania contra instalaciones civiles en territorio ruso”, Moscú empleó misiles hipersónicos Kinzhal, armamento de alta precisión de largo alcance y drones de ataque, informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

El objetivo de ese bombardeo fueron, según la nota, la industria militar, la red energética y también los arsenales donde se guardan los aparatos no tripulados de largo alcance.

“Se han logrado todos los objetivos. Todas las instalaciones atacadas han sido alcanzadas”, añadió la nota en Telegram.

Rusia lanzó durante la madrugada y esta mañana un total de 22 misiles y más de 460 drones, según informó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que explicó que cuatro de los drones entraron en los espacios aéreos de las vecinas Rumanía y Moldavia.

“Se sabe que cuatro drones cruzaron el espacio aéreo de nuestros vecinos, Moldavia y Rumanía”, escribió en X.

Zelensky confirmó también que el ataque ruso de este martes fue dirigido contra infraestructuras energéticas de varias regiones y alcanzó además infraestructura portuaria en la región sureña de Odesa, fronteriza con Rumanía y Moldavia.

Seis personas han muerto en Kiev y otras tres han perdido la vida en la región rusa de Rostov como consecuencia de este intercambio de ataques.

Estos bombardeos tienen lugar cuando ambos bandos estudian el plan de paz presentado por Estados Unidos, que ha sido modificado por los países europeos, cambios que ya han sido rechazados por el Kremlin.

