5 ofertas secretas de Walmart por Black Friday para muy pocas ciudades

Walmart dio inicio a su campaña de ofertas del Black Friday 2025 con descuentos significativos en una selección amplia de categorías, incluyendo electrónica, hogar, juguetes y artículos personales. Según su anuncio oficial, estas “Black Friday Deals” estarán disponibles del 25 al 30 de noviembre.

Además, la empresa adelantó que habrá “miles de ofertas” con descuentos profundos, incluidos muchos productos por menos de $20 dólares, y rebajas de hasta un 60 % en marcas populares.

A continuación, los cinco artículos destacados por Walmart en esta primera ronda de ofertas:

Beats Solo4 Wireless Headphones — $79 dólares

Estos audífonos inalámbricos ofrecen sonido de calidad, diseño moderno y comodidad para uso diario, ya sea para escuchar música, ver series o realizar videollamadas. La oferta los sitúa muy por debajo de su precio regular, lo que los convierte en una opción atractiva dentro de electrónica de consumo.

Para compradores que buscan combinar calidad de audio con buen precio en este Black Friday, este modelo representa una alternativa sólida, especialmente si desean un equipo portable, sin cables, ideal tanto para casa como para exteriores.

FitRx Massager — $ 29.97 dólares

Este masajeador personal está orientado a aliviar tensión muscular y favorecer la relajación, práctico para quienes buscan un cuidado corporal accesible en casa. Su precio de oferta lo hace una opción de bajo costo para regalar o comprar para uno mismo durante la temporada de rebajas.

Considerando su funcionalidad y el descuento aplicado, es una compra recomendada para quienes desean un alivio rápido de molestias musculares sin gastar mucho, especialmente útil tras largas jornadas o para uso cotidiano.

LEGO Minecraft The Crafting Table — $40 dólares

Este set de construcción inspirado en el popular videojuego combina entretenimiento y creatividad, ideal tanto para niños como para fans de la franquicia. Su precio rebajado lo hace una alternativa llamativa dentro de las opciones de juguetes y regalos navideños que promociona Walmart.

Además, como producto LEGO, aporta valor lúdico y educativo: fomenta la imaginación, motricidad y paciencia. Es una opción atractiva para quienes buscan regalar algo divertido y duradero a buen precio en esta temporada.

Joyas – Women’s ½ Ct. Lab-Grown Diamond Huggie Earrings — $98 dólares

Estos aretes de diamante cultivado representan una opción elegante de joyería con descuento. Los “huggie earrings” suelen ser versátiles, combinando con distintos estilos y ocasiones, lo que los convierte en un regalo sofisticado a un precio competitivo.

La rebaja los coloca en un rango accesible para quienes buscan regalar un detalle especial, con la ventaja añadida de que los diamantes artificiales ofrecen una alternativa más sostenible y económica frente a joyas tradicionales.

K‑Duo Coffee Maker — $79 dólares

Esta cafetera de la línea K‑Duo aparece como una opción interesante para el hogar bajo la campaña de descuentos. Perfecta para quienes disfrutan del café y buscan comodidad, combina practicidad, ahorro y utilidad en un electrodoméstico cotidiano.

Con esta rebaja, la cafetera se convierte en una compra de valor medio‑bajo que puede servir tanto para uso propio como como regalo navideño, ideal en temporada de invierno o para personas que valoran preparar sus bebidas en casa.