“Me encanta Nueva York”: Marcus Semien da sus primeras impresiones tras llegar a los Mets

El mercado de canjes de la MLB ha generado un movimiento sísmico que ha sacudido a la Liga Nacional. La llegada de Marcus Semien a los Mets, a cambio del jardinero Brandon Nimmo, no solo cambia el panorama del roster, sino que trae consigo una voz experimentada y respetada al clubhouse.

Semien, un jugador conocido tanto por su solidez ofensiva como por su profesionalismo, compartió su emoción por unirse a un equipo con ambiciones de campeonato y la energía que lo rodea en la Gran Manzana.

En sus primeras palabras como Met, Semien abordó las expectativas que conlleva jugar en un mercado tan exigente como Nueva York. El infielder aseguró estar preparado para el desafío y se mostró entusiasmado por la base de aficionados del equipo.

“Estoy realmente emocionado de jugar en Nueva York. Es un mercado que respira béisbol, y la energía de los fans de los Mets es algo que me motiva mucho,” declaró Semien, destacando el ambiente que espera encontrar en Citi Field.

Marcus Semien registró un promedio de bateo de .230, 15 jonrones y 62 carreras impulsadas en 127 partidos en 2025. Crédito: Tony Gutierrez | AP

Además de su rendimiento en el campo, el exjugador de los Rangers dejó claro que su rol se extenderá a la guía de sus compañeros. Semien se comprometió a aportar su estilo de liderazgo al vestuario, enfocándose en la constancia y el trabajo duro.

“Mi estilo de liderazgo es el ejemplo. Se trata de presentarse todos los días, dar el 100% y ser consistente. Espero que ese sea un gran impulso para el equipo en general.”

Con esta inyección de experiencia y entusiasmo, los Mets confían en que Semien no solo fortalecerá su cuadro interior, sino que también establecerá el tono de profesionalismo que esperan ver durante la temporada 2026.

