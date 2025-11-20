Mets ponen la mira en Devin Williams ante las complicaciones con Edwin Díaz

La novela de la Agencia Libre de los New York Mets tiene un nuevo y emocionante capítulo. Aunque el deseo principal del equipo es retener al puertorriqueño, Edwin Díaz, las negociaciones para un contrato a largo plazo se han complicado, obligando a la gerencia a explorar activamente opciones de respaldo en el mercado de relevistas de primer nivel.

El foco de la atención se ha movido estratégicamente hacia El Bronx, donde Devin Williams se ha consolidado como el Plan B de los Mets para un cerrador para 2026.

Un informe de Jeff Passan subraya que el interés de los Mets en Williams no es casual. El relevista de los Yankees posee uno de los repertorios más temibles de la MLB, destacando su airbender (cambio de velocidad) que lo hace casi inbatible contra bateadores derechos y zurdos, una cualidad altamente valorada en la Liga Nacional.

La posible llegada de Williams a Queens, ya sea mediante un canje de alto impacto o si se convierte en agente libre, proporcionaría a los Mets un cerrador de alto impacto, manteniendo la calidad y el dominio en la novena entrada, incluso sin Díaz.

Devin Williams podría cambiar de equipo en la Gran Manzana. Crédito: AP

Esta estrategia de explorar activamente a Williams podría interpretarse también como una táctica de presión sobre el círculo de Edwin Díaz. La directiva busca demostrar que tiene alternativas viables de élite para acelerar las negociaciones con el puertorriqueño y, potencialmente, moderar sus demandas salariales.

Lo que queda absolutamente claro es que la prioridad del equipo para la próxima temporada no es negociable: los Mets necesitan un relevista dominante para cerrar los juegos y asegurar las victorias en 2026, y están dispuestos a pagar el precio por la mejor opción disponible en el mercado.

