Lamine Yamal supera a Lionel Messi y lidera el ranking de camisetas más vendidas en 2025

El informe anual sobre las ventas de indumentaria deportiva hecho por Euroméricas Sport Marketing ha revelado que la atención del mundo del fútbol se ha concentrado en el talento fresco.

Lamine Yamal, a pesar de su corta edad, ha demostrado un impacto comercial masivo que lo sitúa por encima de las figuras más reconocidas del planeta en la venta de su jersey oficial.

Y es que el jugador español con apenas 18 años ya lidera como el futbolista que más camisetas vendió en 2025. Superando a figuras consolidadas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

Lamine Yamal con el FC Barcelona. Crédito: Joan Monfort | AP

En total en 2025 el astro del FC Barcelona vendió poco más de 1,3 millones de camisetas a nivel mundial. Una cifra que según el estudio lo posiciona como el futbolista que más casacas vendió en todo el año.

Este número supera a las 1,2 millones que vendió Lionel Messi con el Inter Miami y la selección de Argentina y las 1,1 millones de Robert Lewandowski, compañero del propio Yamal en el FC Barcelona.

El resto de la clasificación está compuesto por figuras de élite, todas provenientes de clubes con gran alcance global, lo que confirma la correlación entre el éxito de la marca del club y el poder de venta individual de sus estrellas.

Ranking de jugadores más vendidos (2025)

Lamine Yamal (1,3 millones de camisetas) Lionel Messi (1,2 millones de camisetas) Robert Lewandowski (1,1 millones de camisetas) Kylian Mbappé (1 millón de camisetas) Vinícius Jr. (990,000 camisetas)

