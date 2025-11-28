Chicago: pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. También somos conscientes, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 28 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 25ºF (-4ºC) de máxima y 25ºF (-4ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:55 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:22 h. En total, tendremos 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana el cielo estará cubierto con alguna precipitación aislada.. Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 96% por la mañana, 96% por la tarde y 96% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día.