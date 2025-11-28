Cómo hacer tu propio kéfir en casa: guía paso a paso

El kéfir, un alimento rico en probióticos, se ha vuelto tendencia en 2025 por sus beneficios para la salud digestiva y su versatilidad. Esto responde a la creciente búsqueda de la personalización de la dieta y los alimentos funcionales con alta densidad nutricional. Te explicamos cómo prepararlo en casa.

Hacer kéfir en casa es muy sencillo. Básicamente, solo necesitas granos de kéfir vivos, leche pasteurizada y un frasco de vidrio limpio. El proceso es simple, pero es fundamental cuidar la higiene, la temperatura y la refrigeración para evitar que el cultivo se dañe.

El canal de YouTube Clean Food Living ha publicado una clase magistral sobre la elaboración del kéfir y ofrece detalles sobre sus beneficios.

¿Por qué consumir Kéfir casero?

Este alimento fermentado tiene una gran ventaja en comparación con otros probióticos comerciales:

Poder probiótico superior: Una taza de kéfir casero puede contener hasta 500 mil millones de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) , una cifra elevada en comparación con los 10 a 100 mil millones que ofrecen las cápsulas caras. Esta es una de las razones por las cuales se le llama el rey de los “alimentos funcionales”, ya que supone grandes beneficios para la salud intestinal.

Una taza de kéfir casero puede contener hasta , una cifra elevada en comparación con los 10 a 100 mil millones que ofrecen las cápsulas caras. Esta es una de las razones por las cuales se le llama el rey de los “alimentos funcionales”, ya que supone grandes beneficios para la salud intestinal. Mayor diversidad y supervivencia: El kéfir ofrece doble beneficio: una dosis más alta de microorganismos saludables y una mayor diversidad de cepas. Los probióticos del kéfir están protegidos por la leche fermentada, lo que les da una mayor tasa de supervivencia al llegar al intestino que las cepas liofilizadas en cápsulas.

Cómo hacer kéfir casero

El kéfir de leche se prepara mezclando granos de kéfir con leche hasta que fermente por unas 24 horas. Crédito: Shutterstock

El kéfir es un alimento que se auto-reproduce. Los granos no se consumen; se usan indefinidamente y, de hecho, se multiplican. Esto genera un producto lácteo probiótico de costo cero después de la compra inicial de los granos.

Además, la sugerencia de usar granos extra para alimentación (humana o animal) o preservación (congelado/secado) fomenta una filosofía de cero desperdicio alimentario.

Ingredientes

Granos de kéfir de leche: (vivos, no solo “polvo iniciador”). Se consiguen en Amazon, Etsy o tiendas online de fermentación buscando “milk kefir beans US”.

(vivos, no solo “polvo iniciador”). Se consiguen en Amazon, Etsy o tiendas online de fermentación buscando “milk kefir beans US”. Leche de vaca pasteurizada: (entera o al menos 2%; evite la leche UHT “ultra pasteurizada” si es posible porque fermenta peor).

(entera o al menos 2%; evite la leche UHT “ultra pasteurizada” si es posible porque fermenta peor). 1 frasco de vidrio (tipo Mason jar, 1 litro).

Colador de plástico o acero inoxidable y cuchara no reactiva.

Cubierta para el frasco: filtro de café de papel, servilleta o tela fina y una liga.

Proporciones básicas (para empezar)

1 cucharada de granos de kéfir (unos 15 – 20 ).

2 a 4 tazas de leche (500–950) con 4 tazas obtienes un litro, aproximadamente, de kéfir.

Modo de preparación

Higiene: Lave bien las manos, frascos y utensilios con agua y jabón (no antibacteriano) y enjuague. No deben tener restos de detergente ni grasa. Preparación: Coloque los granos de kéfir en el fondo del frasco. Líquido: Agregue la leche, dejando unos 3–5 ,de espacio libre arriba. Tapa: Cubra el frasco con la tela/filtro y fíjelo con una liga. No lo cierre herméticamente para que salga el gas. Fermentación: Deje fermentar a temperatura ambiente ( 20–24 °C, típico en muchos hogares) de 18 a 24 horas. Verificación: Una vez pasado este tiempo, verifique que la leche esté espesa. Puede notarse una ligera separación del suero amarillento. Colado: Retire suavemente el contenido y cuélelo. Almacenamiento: Reserve el kéfir listo para beber; guárdelo tapado en el refrigerador ( 4°C/ 41). Reutilización: Los granos que quedan en el colador se devuelven a un frasco limpio y se les agrega leche fresca para el siguiente lote (este proceso puede repetirse todos los días).

¿Dónde conseguir los granos de kéfir?

Amazon: Busque “live milk kefir beans” y revise reseñas y especificaciones (que sean granos vivos, no solo polvo).

Busque “live milk kefir beans” y revise reseñas y especificaciones (que sean granos vivos, no solo polvo). Etsy: Hay muchos vendedores artesanales de granos frescos y deshidratados; verifique las valoraciones y que indiquen instrucciones claras de activación.

Hay muchos vendedores artesanales de granos frescos y deshidratados; verifique las valoraciones y que indiquen instrucciones claras de activación. Comunidades de fermentación: Foros y grupos (por ejemplo, en Reddit r/fermentation) donde la gente suele regalar o vender granos extra localmente.

Sigue leyendo: