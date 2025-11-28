Estos teléfonos se quedan sin WhatsApp a partir de diciembre: lista completa

WhatsApp volverá a realizar un ajuste importante en su lista de dispositivos compatibles, y varios modelos dejarán de funcionar con la aplicación a partir de diciembre de 2025.

Meta aplica este tipo de depuraciones de forma regular para garantizar que los dispositivos activos puedan recibir actualizaciones y parches de seguridad sin afectar el rendimiento general de la plataforma.

A medida que los teléfonos se quedan rezagados en software y hardware, mantenerlos compatibles requiere mayores recursos, y en muchos casos deja de ser viable.

Lista de teléfonos que pierden compatibilidad con WhatsApp en diciembre de 2025

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Galaxy J2

LG

LG V10

LG G3

Motorola

Moto G

HTC

One M8

Sony

Xperia Z3

Xperia Z2

WhatsApp advierte en su Centro de Ayuda que “antes de dejar de admitir tu sistema operativo, recibirás una notificación y se te recordará varias veces que debes actualizarlo”.

Al obtener ese aviso, lo recomendable es revisar la versión del software en el apartado Acerca del dispositivo (Android) o Información (iPhone) para confirmar si todavía puede actualizarse.

¿Qué hacer si tu teléfono está la lista?

La alternativa más segura es cambiar a un modelo más reciente que pueda recibir actualizaciones constantes y funcione sin limitaciones.

En caso de que no sea posible reemplazar el celular de inmediato, todavía se puede acceder a WhatsApp Web o la versión de escritorio, aunque estas opciones dependen de que la cuenta esté activa en un dispositivo compatible.

Cuando un teléfono ya no puede recibir actualizaciones ni ejecutar nuevas funciones, WhatsApp comienza a presentar fallas importantes: lentitud, cierres inesperados, errores de carga y vulnerabilidad frente a malware.

Actualmente, WhatsApp es compatible con Android OS 5.0 o posterior y con iPhone desde iOS 15.1. Los equipos que no alcanzan estas versiones mínimas serán los afectados a partir de diciembre de 2025.