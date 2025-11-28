Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 28 de noviembre de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 28 de noviembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 28 de noviembre

Los números ganadores son: 01 04 06 09 17 18 20 22 23 35 43 47 49 51 52 55 61 67 69 76

Números ganadores de Numbers del viernes 28 de noviembre

Combinación mediodía: 09 00 00

Combinación noche: 05 07 05

Números ganadores de Win 4 del viernes 28 de noviembre

Combinación mediodía: 03 07 01 04

Combinación noche: 08 09 01 01

Números ganadores de Take 5 del viernes 28 de noviembre

Combinación mediodía: 03 18 20 21 36

Combinación noche: 01 15 20 22 38

Números ganadores de Cash4Life del viernes 28 de noviembre

Los números ganadores son: 06 09 10 51 58

Consejos para mejorar tus opciones de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, hay algunos trucos que ayudan a aumentar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es muy útil investigar y analizar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Hay ciertos números que pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser de ayuda al seleccionar los números que vas a jugar.

En segundo lugar, se aconseja jugar regularmente y jugar en diferentes sorteos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores podrían incrementar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, es esencial establecer un presupuesto y no despegarse. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría provocar problemas financieros.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar cambian en función del juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las probabilidades de ganar en el NYL Midday Numbers son de aproximadamente 1 en 1,000.

Otros resultados de la Lotería