Nueva York: pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir a las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de máxima y los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir será de 34ºF (1ºC) de máxima y 34ºF (1ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 16.16 mph durante la primera mitad del día y los 12.43 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:57 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:30 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan cielos despejados. Las temperaturas tendrán una variación entre los 36 y los 43 grados Fahrenheit (2 y 6 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 13% por la tarde y 2% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.