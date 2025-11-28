Palmeiras vs. Flamengo: horario, pronóstico y dónde ver en EE.UU. la final de la Copa Libertadores 2025

La CONMEBOL Copa Libertadores 2025 llega a su partido cumbre: la Gran Final. Este año, el trofeo se disputará en un emocionante partido único en el Estadio Monumental de Lima. En un duelo brasileño entre Palmeiras y Flamengo.

Dónde y cuándo ver la final en EE.UU.

El partido más importante del fútbol de clubes en Sudamérica está listo para coronar a su nuevo campeón. La final, que enfrenta a las dos potencias brasileñas, se celebrará en un ambiente de alta tensión.

Fecha del Partido: Sábado 29 de noviembre

Sábado 29 de noviembre Sede: Estadio Monumental de Lima

Estadio Monumental de Lima Hora de Inicio: 4:00pm ET – hora del este

Canales de Transmisión en EE. UU.: El partido estará disponible a través de plataformas como Fubo Sports, beIN Sports y su servicio de streaming Fanatiz, que posee los derechos de la CONMEBOL en el territorio.

Flamengo buscará repetir el título obtenido en 2022. Crédito: AP

Palmeiras llega a la final respaldado por números de absoluto dominio, mostrando una defensa casi perfecta y una gran efectividad en su estadio.

El Verdão ha demostrado ser un equipo casi imbatible en la competición, con un impresionante 83% de victorias como local. Esta solidez se extiende a su récord general en el torneo, donde se mantiene invicto en 12 de los últimos 13 partidos disputados en la Libertadores. Su defensa es la clave de su éxito en el torneo, pues solamente ha permitido cuatro goles en toda la fase de grupos.

No obstante, las estadísticas de enfrentamientos directos revelan un punto débil: Palmeiras ha sufrido contra Flamengo en el pasado reciente, perdiendo la mitad de sus últimos seis duelos. El recuerdo más fresco es la derrota por 3-2 en Río de Janeiro el pasado mes de octubre.

Por su parte, el Flamengo se presenta como una máquina de generar peligro, sustentando su pase a la final en una producción goleadora incesante.

El Mengão posee una de las mejores ofensivas de todo el continente, con una cifra espectacular de 132 goles en sus últimos 71 encuentros disputados. Esta capacidad goleadora se traduce en un 83% de partidos con al menos un gol anotado en el historial reciente del equipo. Su estilo de juego se basa en el control y la posesión, reflejado en una media de casi 396 pases por partido, lo que dificulta a los rivales recuperar el balón.

Además de su poderío ofensivo, Flamengo llega con el ímpetu de una racha positiva en el torneo, pues se mantiene invicto en nueve de sus últimos diez compromisos de la Copa Libertadores, demostrando su capacidad para competir y ganar en el máximo nivel continental.

Posibles alineaciones para la gran final

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan, Vitor Roque y Flaco López.

Flamengo: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal y Bruno Henrique.

Sigue leyendo:

