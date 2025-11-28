Trump indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que concederá un indulto total al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena de 45 años de prisión tras ser declarado culpable en 2024 por tres delitos de narcotráfico y armas.

La decisión, adelantada a través de su red social Truth Social, implica revertir una de las sentencias más contundentes impuestas por la Justicia estadounidense a un exmandatario latinoamericano.

Hernández, según Trump, fue “tratado muy duramente e injustamente”, un argumento que —aseguró— le ha sido planteado por “muchas personas a las que respeta enormemente”.

El anuncio coincide con la recta final de la campaña electoral en Honduras, marcada por una fuerte polarización y por los mensajes de apoyo del mandatario estadounidense al candidato derechista Tito Asfura, del Partido Nacional, la misma formación política a la que pertenece Hernández.

“Habrá mucho apoyo para Honduras si Tito Asfura gana”, escribió Trump, advirtiendo que, si el candidato conservador pierde los comicios del domingo, no destinará recursos al país porque “un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos”.

Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022 y fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022. Un jurado lo declaró culpable por participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en territorio estadounidense y por recibir dinero del capo mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán para financiar campañas electorales.

Además de la pena de prisión, debía cumplir cinco años adicionales de libertad vigilada.

El anuncio del indulto se produce pese a que Washington había sostenido durante años que Hernández operó como un “narcopolítico” desde el Estado hondureño. La decisión, según AP y EFE, supone un giro drástico en el enfoque estadounidense hacia uno de los casos de narcotráfico de mayor perfil en la región.

If Tito Asfura wins for President of Honduras, because the United States has so much confidence in him, his Policies, and what he will do for the Great People of Honduras, we will be very supportive. If he doesn’t win, the United States will not be throwing good money after bad,… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 28, 2025

Paralelamente, Trump intensificó sus advertencias sobre la influencia extranjera en el proceso electoral hondureño. Afirmó que la “democracia está en juego” y acusó a Nicolás Maduro de intentar extender su influencia, alegando que Honduras podría “seguir el camino de Cuba, Nicaragua y Venezuela” si no gana Asfura.

Las elecciones del domingo definirán al sucesor de la presidenta Xiomara Castro a partir del 27 de enero de 2026. Más de 6 millones de hondureños están llamados a votar en una contienda donde Asfura compite con Rixi Moncada, representante del izquierdista Libertad y Refundación, y con el presentador Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal.

El proceso electoral enfrenta denuncias cruzadas por presunta injerencia institucional, investigaciones abiertas contra autoridades electorales y tensiones entre el oficialismo y la oposición, lo que incrementa la incertidumbre en un país marcado históricamente por crisis políticas.

Sigue leyendo:

• Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández recibe 45 años de prisión por narcotráfico

• Declaran culpable a expresidente hondureño Juan Orlando Hernández de tres cargos por narcotráfico

• Gritan “¡rata!” a expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en plena audiencia por narcotráfico en NYC