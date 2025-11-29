Guía de Cyber Monday 2025: dónde encontrar las mejores ofertas en tecnología y moda

Este lunes continúa la temporada de ofertas por el fin de semana de Acción de Gracias, con el Cyber Monday 2025, que grandes descuentos en tecnología, moda, muebles y otros artículos, en línea, para continuar explorando las experiencias en línea, que ofrecen catálogos más amplios y procesos más cómodos para que recibas en tu hogar, a diferencia de acudir a las tiendas físicas, evitando las aglomeraciones típicas del Black Friday.

Ambas fechas son ideales para preparar tus compras navideñas, pero también puedas renovar tu hogar o tu guardarropa con esta serie de rebajas imperdibles.

El Cyber Monday se celebra el lunes después de Thanksgiving e inicia con el primer minuto del 1 de diciembre de 2025. Si bien fue concebido como una ola de ofertas exclusivas en línea, muchas tiendas físicas también incorporaron ofertas incluso mejores a las del Black Friday. La esencia es la misma: una serie de rebajas irresistibles, principalmente en electrónica, moda, juguetes, artículos para el hogar y suscripciones digitales.

La fiebre por las compras en línea

En los últimos años, cada vez más compradores están optando por las compras en línea, principalmente por la comodidad que representa hacerlo desde casa para evitar largas filas y aglomeraciones. Tan solo en 2024, las compras online alcanzaron una cifra récord de $13,300 millones de dólares, de acuerdo con Adobe Analytics. Esta cifra representó un incremento del 7.35 respecto a las ventas del 2023.

Por ello, cada vez más marcas aumentan sus promociones tanto online como en tienda, por lo que ahora hay una doble oportunidad doble para encontrar precios bajos.

For Black Friday and Cyber Monday weekend, we created a miniature city with real-time data to celebrate businesses building on Stripe. pic.twitter.com/H3oAqicmub — Stripe (@stripe) November 28, 2025

Las mejores ofertas para aprovechar el Cyber Monday 2025

Electrónica y tecnología

En el Cyber Monday, los aparatos de electrónica son los que reciben mayores descuentos. Para este año, los minoristas con mayores descuentos destacan:

Amazon : rebajas en tablets, audífonos, juguetes, electrodomésticos y productos de belleza premium

: rebajas en tablets, audífonos, juguetes, electrodomésticos y productos de belleza premium Best Buy: ofrecen descuentos que van desde laptops Smart TVs y otros accesorios inteligentes y gadgets

ofrecen descuentos que van desde laptops Smart TVs y otros accesorios inteligentes y gadgets Walmart : cuenta con ofertas exclusivas para sus miembros Walmart+, en electrónica, juguetes y artículos de cocina

: cuenta con ofertas exclusivas para sus miembros Walmart+, en electrónica, juguetes y artículos de cocina Target: cuenta con descuentos en tecnología, juguetes y artículos para el hogar, tanto en línea como en su aplicación móvil

Moda, belleza y accesorios

Las marcas de ropa se suman con ofertas que superan el 50% de descuento:

Macy’s tiene promociones en ropa, accesorios, belleza y muebles.

tiene promociones en ropa, accesorios, belleza y muebles. Marcas deportivas y casuales como Nike, Athleta, Gap y Old Navy tienen grandes ofertas en sus tiendas online

como Nike, Athleta, Gap y Old Navy tienen grandes ofertas en sus tiendas online Otras tiendas como Sephora, Ulta y Kiehl’s ofrecen precios especiales en maquillaje y skincare.

Hogar, muebles y decoración

Si buscas renovar el mobilario de tu casa antes de Navidad, consulta las ofertas de estas tiendas:

Wayfair con descuentos de hasta 80% en muebles y decoración

con descuentos de hasta 80% en muebles y decoración The Home Depot y Lowe’s en herramientas, electrodomésticos y decoración navideña

en herramientas, electrodomésticos y decoración navideña Costco cuenta con precios especiales en joyería, electrodomésticos y sets de regalo

71% OFF on ALL TOP MODELS IN JUST $2!



ImagineArt Cyber Monday Sale is INSANE!



Enjoy Sora 2, Nano Banana Pro, SeeDream, Kling 2.5 and all top AI models! SEAL THE REAL DEAL for 1 WHOLE WEEK!



RT + Comment “ImagineArt Is Crazy” and 5 people will get 2000 credits. pic.twitter.com/oZRhiJi16B — ImagineArt (@ImagineArt_X) November 29, 2025

No todas las ofertas son reales en el Cyber Monday

Antes de comprar, recuerda que es mejor que tengas un plan y un presupuesto para evitar gastar de más:

Un presupuesto realista te servirá para evitar compras impulsivas

Compara precios antes de agregar cualquier producto al carrito

Revisa las políticas de devolución, en caso de que tu compra no te convenza o si compras regalos

Aprovecha las promociones especiales de tarjetas bancarias para recibir recompensas o cash back

¿Cómo navegar eficazmente el Cyber Monday?

Estos son algunos consejos clase para tener un Cyber Monday exitoso y económico:

1. Preparación Previa

Establece un presupuesto: Procura decidir con anticipación cuánto estás dispuesto a gastar y a qué categorías darás prioridad.

Procura decidir con anticipación cuánto estás dispuesto a gastar y a qué categorías darás prioridad. Investiga los precios históricos: No confíes ciegamente en los descuentos. La IA cuenta con herramientas de seguimiento de precios para verificar que la oferta no un precio inflado artificialmente para luego “rebajarlo”.

No confíes ciegamente en los descuentos. La IA cuenta con herramientas de seguimiento de precios para verificar que la oferta no un precio inflado artificialmente para luego “rebajarlo”. Crea una lista de deseos: Tener un objetivo claro te evitará distracciones y compras impulsivas.

Tener un objetivo claro te evitará distracciones y compras impulsivas. Regístrate con anticipación: Crea cuentas en tus tiendas favoritas, que incluyan tus datos de pago y dirección de envío, para que limites el tiempo que te encuentras en compras y logres un “checkout” rápido.

2. El Momento Justo para Comprar

Comienza temprano: Muchas de las mejores ofertas, especialmente las cantidades limitadas (“doorbusters”), se lanzan exactamente en la medianoche del lunes. Si estás list@ a tiempo, maximizarás tus posibilidades. Otro buen momento para comprar es por las mañanas, entre las 06:00 horas y el mediodía.

Muchas de las mejores ofertas, especialmente las cantidades limitadas (“doorbusters”), se lanzan exactamente en la medianoche del lunes. Si estás list@ a tiempo, maximizarás tus posibilidades. Otro buen momento para comprar es por las mañanas, entre las 06:00 horas y el mediodía. Busca “ofertas relámpago” (Lightning Deals): A lo largo del día, las tiendas liberan ofertas por tiempo muy limitado. Mantente atent@. También hay tiendas que extienden sus ofertas hasta el martes e incluso el resto de la semana si el inventario no se agota. Si tienes presupuesto, quédate atento@ a las ofertas en los días siguientes.

Utiliza tu navegador para cupones y precios: Extensiones como Honey, CamelCamelCamel (específicamente para Amazon) o Rakuten te permiten: Aplicar códigos de cupón al momento de pagar Rastrean el historial de precios de un producto Te ofrecen “cashback” en tus compras.

Extensiones como Honey, CamelCamelCamel (específicamente para Amazon) o Rakuten te permiten: Aplicaciones móviles de tiendas: Las apps de minoristas como: Amazon, Best Buy, Walmart, normalmente ofrecen acceso anticipado a las ofertas o descuentos exclusivos solo para usuarios de la app.

Las apps de minoristas como: Amazon, Best Buy, Walmart, normalmente ofrecen acceso anticipado a las ofertas o descuentos exclusivos solo para usuarios de la app. Alertas de precios personalizadas: Sitios como Slickdeals o DealNews permiten guardar alertas específicas para los productos de tu lista de deseos. Recibirás una notificación instantánea cuando el artículo alcance el precio que deseas.

Usa múltiples dispositivos: para realizar un “checkout” rápido y tu teléfono móvil a mano para comparar precios o usar apps de cupones.

para realizar un “checkout” rápido y tu teléfono móvil a mano para comparar precios o usar apps de cupones. Optimiza tu conexión a internet: Asegúrate de tener una conexión estable y rápida. En las ventas donde los segundos cuentan (como las consolas de videojuegos muy demandadas), la velocidad es clave.

Asegúrate de tener una conexión estable y rápida. En las ventas donde los segundos cuentan (como las consolas de videojuegos muy demandadas), la velocidad es clave. Sigue a expertos en redes sociales: Si sigues cuentas de Twitter, grupos de Facebook o influencers dedicados a cazar ofertas. Frecuentemente, encontrarás códigos de descuento exclusivos o avisan de ofertas relámpago antes que nadie.

Al combinar una planificación meticulosa con el uso inteligente de la tecnología, puedes dominar el Cyber Monday y asegurarte de que cada compra sea una verdadera ganga.

