De $600 a solo $270: Amazon pone en oferta aspiradora inalámbrica por Black Friday 

Las rebajas tempranas de Black Friday ya dejaron una de las ofertas más llamativas en artículos para el hogar: la aspiradora inalámbrica Dyson V9 Motorbar, que suele venderse en $600, aparece ahora en Amazon por $270. El recorte de más de la mitad de su precio ha despertado el interés de quienes quieren mejorar su equipo de limpieza justo antes de la temporada de fiestas.

La promoción coincide con semanas en las que los desórdenes aumentan: comida, decoraciones, envolturas y visitas constantes hacen que una herramienta potente y fácil de usar sea especialmente útil. Por eso esta oferta temporal ha ganado popularidad entre consumidores que buscan algo eficiente sin pagar su precio habitual.

Una aspiradora ligera y pensada para moverse sin cables

El modelo V9 destaca por su diseño totalmente inalámbrico, lo que facilita la limpieza sin depender de tomas de corriente ni cables que limiten el movimiento. Con un peso de solo 4.6 libras, está pensada para manejarse con comodidad en pisos, escaleras, autos o rincones que requieren precisión.

Este aparato cuenta con gran comodidad de uso en cualquier tipo de espacio. Crédito: Captura web de Amazon

La batería ofrece un máximo de 40 minutos de funcionamiento, suficiente para limpiezas rápidas o recorridos completos en hogares pequeños y medianos. Además, la aspiradora puede convertirse en un dispositivo portátil, lo que la vuelve más versátil para superficies difíciles.

Tecnología que mantiene la potencia estable

Este modelo integra un sistema de 11 ciclones que separan el polvo del flujo de aire para conservar una succión constante, incluso cuando el depósito comienza a llenarse. La barra de limpieza está diseñada para trabajar en pisos duros y alfombras sin perder eficiencia, y su herramienta especial evita que el cabello, incluido el de mascotas, bloquee el mecanismo.

Los tres niveles de potencia se muestran en una pantalla informativa que también indica cuánta batería queda y cuándo realizar mantenimiento al filtro.

Puntos clave de la aspiradora

Ligera y sin cables, fácil de mover por toda la casa.

Hasta 40 minutos de autonomía por carga.

Tecnología de 11 ciclones que mantiene la succión estable.

Funciona bien en alfombras, pisos duros y hogares con mascotas.

Tres niveles de potencia y pantalla con información básica.

Incluye accesorios para rincones y montaje en pared.

Una oportunidad limitada dentro del Black Friday

El descuento de $600 a $270 coloca a la Dyson V9 Motorbar entre las ofertas más fuertes del Black Friday en Amazon. Su combinación de ligereza, potencia y flexibilidad la transforma en una opción atractiva para quienes necesitan renovar su equipo de limpieza antes de que llegue el mayor flujo de actividades y visitas del fin de año.

