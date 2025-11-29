Nueva York: pronóstico del tiempo para este sábado 29 de noviembre

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir a las calles de Nueva York este sábado? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de máxima y los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 39ºF (4ºC) de máxima y 39ºF (4ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:58 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:30 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan cielos cubiertos con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 36 y los 46 grados Fahrenheit (2 y 8ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 90% por la mañana, 25% por la tarde y 90% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y notables lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.