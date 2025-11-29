Trucos para desinfectar paños de cocina: 3 métodos rápidos y seguros

La higiene es el eslabón perdido que garantiza la seguridad de las comidas. En la búsqueda de una alimentación saludable y basada en ciencia, eliminar los focos de bacterias de la cocina es clave y los trapos de cocina son uno de ellos. La acumulación bacterias convierte a este utensilio cotidiano en el principal vector de contaminación cruzada en el hogar.

Un trapo contaminado puede transferir bacterias desde una superficie de contacto con carne cruda a vegetales frescos o utensilios listos para usar, anulando los beneficios de haber elegido ingredientes saludables. La ingeniera en alimentos, Montse Meléndez, explica cómo lavar correctamente los trapos de cocina para evitar enfermedades.

¿Cómo los trapos se convierte en foco de bacterias?

La especialista afirma que “si dejas un trapo más de dos días sin lavar y doblado en tu cocina, estás permitiendo que se acumulen bacterias y, peor aún, que se esparzan por todas tus superficies”.

La limpieza es clave en la cocina saludable, por eso, la importancia de lavar y desinfectar tus trapos de forma efectiva.

Paso a paso para desinfectar trapos

Para garantizar la desinfección de los trapos, Meléndez comparte unos sencillos pasos para asegurar la máxima higiene:

Retira la suciedad

Lava los trapos con jabón de ropa para quitar la suciedad inicial.

Opcional: Puedes mezclar bicarbonato con agua caliente para ayudar a eliminar residuos y malos olores.

Enjuaga y escurre

Después de lavarlos, escurre muy bien los trapos.

Desinfectante los trapos

Sumerge los trapos en una solución desinfectante por 10 o 15 minutos.

Ejemplo: 10 gotitas de cloro por cada litro de agua. Aquí no debes utilizar agua caliente, ya que el cloro se evaporaría y los vapores no deben respirarse.

Otras opciones

Otra opción rápida para desinfectar es meter los trapos húmedos en el microondas por 1 minuto.

Secado

Escurre muy bien y déjalos secar al sol.

El problema de los trapos de cocina mal lavados va más allá de un simple mal olor; representa una brecha crítica en la inocuidad alimentaria del hogar.

¿Que pasa con el agua caliente y el cloro?

Aunque es muy común lavar los trapos con agua caliente y cloro, la ingeniera en alimentos no lo recomienda y la razones científicamente precisa y es crucial resaltarla.

La reacción del hipoclorito de sodio (cloro) con el agua caliente acelera la liberación de gas cloro tóxico (un potente irritante pulmonar) y, paradójicamente, disminuye la efectividad del agente desinfectante.

Por esta razón, desinfección con cloro debe hacerse con agua fría o a temperatura ambiente para maximizar la eficacia y garantizar la seguridad respiratoria.

