Denuncian presunta colaboración del NYPD con ICE durante protesta en Chinatown

Un día después de los arrestos registrados durante una protesta en el Bajo Manhattan, organizaciones proinmigrantes y funcionarios electos exigieron respuestas al Departamento de Policía de Nueva York, que presuntamente colaboró con agentes de ICE.

La Coalición de Inmigración de Nueva York encabezó este domingo una conferencia de prensa en la esquina de las calles Howard y Centre, donde reclamó transparencia y respeto a las políticas de ciudad santuario.

La protesta original ocurrió el sábado frente a un estacionamiento federal, donde manifestantes alertaron sobre una posible redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Según la NYIC, decenas de agentes federales se encontraban en el lugar, lo que generó tensión entre residentes y activistas que intentaron impedir un operativo migratorio. Aseguró que la presencia de agentes policiales de la ciudad, que por ley no puede cooperar con ICE en tareas de inmigración civil, desencadenó enfrentamientos y varios arrestos.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, cuestionó el papel de la policía local y sostuvo que la intervención del NYPD facilitó las acciones de la agencia.

“Nueva York es una ciudad santuario, y el NYPD no tiene por qué colaborar con ICE. La violencia ocurrida podría haberse evitado si los agentes de ICE no hubieran intensificado la tensión, pero en lugar de responsabilizar a los agentes federales por sus tácticas agresivas, el NYPD contribuyó a facilitar la campaña de terror de ICE”, dijo.

Citado en una nota de prensa, pidió la liberación inmediata de los detenidos y el fin de cualquier apoyo policial a los operativos federales.

Funcionarios electos expresaron preocupación por lo ocurrido. La asambleísta Marcela Mitaynes advirtió que estas acciones reflejan el temor cotidiano de muchas familias inmigrantes y señaló que el operativo no programado de ICE y las detenciones posteriores deberían alarmar a toda la ciudad.

Asimismo, subrayó la necesidad de que las autoridades locales refuercen el compromiso con la protección a los inmigrantes.

Líderes expresaron que los neoyorquinos merecen vivir sin miedo. Foto: Coalición de Inmigración de Nueva York / Cortesía

“Exigimos total transparencia, rendición de cuentas y respeto por la dignidad humana. Y debemos garantizar que cualquier acción de cumplimiento respete el debido proceso, proteja a las familias y no recurra a la intimidación ni a la fuerza”, declaró.

“Una ciudad verdaderamente justa protege a los vulnerables. No los deporta, los detiene sin claridad ni los priva de sus derechos. Los neoyorquinos deben unirse, ahora más que nunca, para defenderse mutuamente”, añadió.

La concejala Sandy Nurse recordó por su parte que el NYPD tiene prohibido colaborar con ICE en la aplicación de leyes migratorias civiles, y exigió que la ciudad dé el ejemplo en materia de respeto a los derechos constitucionales.

Su colega Shahana Hanif calificó como “inaceptable” la respuesta policial y criticó que la actuación del NYPD presuntamente allanara el camino para tácticas del servicio federal.

“Nuestras comunidades inmigrantes merecen seguridad y dignidad, no miedo”, manifestó.

Organizaciones comunitarias que estuvieron en la protesta también criticaron el despliegue policial.

Yesenia Mata, directora de La Colmena, sostuvo que las acciones vistas durante la protesta confirmaron que Nueva York rechaza la presencia de ICE y que la comunidad está preparada para resistir cualquier intento de intimidación. Señaló que, pese a que el NYPD insiste en que no colabora con las autoridades federales de inmigración, el trato hacia los manifestantes evidenció lo contrario.

Los manifestantes pidieron la liberación de los ciudadanos detenidos el sábado. Foto: Coalición de Inmigración de Nueva York / Cortesía

“En Staten Island, he presenciado de primera mano cómo ICE separa a las familias y daña nuestra economía local. No nos detendremos hasta que ICE esté completamente fuera de nuestras calles”, denunció.

Desde Make the Road New York, su subdirectora Natalia Aristizabal pidió liberar a todas las personas detenidas el sábado y reiteró que la ciudad no debe apoyar operativos que contradicen sus valores de santuario.

Enfatizó además que los manifestantes ejercían su derecho a la libre expresión y que fueron tratados como una amenaza.

“La respuesta del Departamento de Policía de Nueva York de intensificar las tensiones, la violencia y realizar arrestos, todo para despejar el camino para ICE, va en contra del espíritu de las leyes y la cultura de nuestra ciudad. El NYPD debe liberar a todos los neoyorquinos arrestados y dejar de facilitar las acciones de ICE”, Manifestó.

El colectivo Hands Off NYC también rechazó tanto el intento de redada como los choques con el NYPD, y afirmó que continuará organizando redes comunitarias para responder a este tipo de situaciones.

