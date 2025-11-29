Varias personas detenidas en protesta contra posibles operaciones de ICE en Chinatown

Una nueva protesta contra una posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tuvo lugar este sábado en el Bajo Manhattan, en el barrio chino de Nueva York, y terminó con varias detenciones. Así lo confirmaron autoridades locales a ABC y PIX11.

Los manifestantes se reunieron cerca de Centre Street y Howard Street, bloqueando vehículos y coreando consignas como “¡Fuera ICE de Nueva York!”, mientras intentaban impedir la salida de una camioneta de un garaje, según videos obtenidos por medios locales y la organización Planet Over Profit.

El Departamento de Policía de Nueva York indicó que sus oficiales respondieron a una llamada sobre alteraciones al orden público alrededor de las 11:46 de la mañana y pidieron en varias ocasiones a los manifestantes que se dispersaran.

Al no acatar las órdenes, varios fueron arrestados, aunque las autoridades no precisaron la cantidad de detenidos ni los cargos.

Enfrentamientos y uso de gas pimienta

Testigos presenciales y equipos de noticias de PIX11 reportaron que algunos manifestantes arrojaron objetos a los oficiales y que varios, junto con miembros de la prensa, fueron rociados con gas pimienta durante la intervención.

Videos muestran a agentes del NYPD interponiéndose entre los manifestantes y los oficiales federales, mientras los agentes se retiraban del lugar.

Un portavoz del NYPD aclaró que el departamento no había sido notificado previamente sobre la presencia de agentes federales y no colaboró en las detenciones.

Contexto de tensión en Chinatown

La protesta se produce un mes después de que agentes federales llevaran a cabo una redada migratoria en Canal Street dirigida a vendedores ambulantes, que dejó al menos nueve arrestos y la detención temporal de cuatro estadounidenses sin cargos federales, según información del representante Dan Goldman citado por ABC.

Sigue leyendo:

• ICE detiene a inmigrante en Manhattan tras resistirse al arresto

• Fiscal General de NY lanza portal para recopilar imágenes de la redada de ICE en Manhattan

• Mujer que enfrentó a ICE prohibiendo paso de vehículo táctico en Nueva York se vuelve viral