Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del domingo 30 de noviembre de 2025

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy domingo 30 de noviembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del domingo 30 de noviembre

Los números ganadores son: 04 12 15 20 21 23 31 32 34 41 47 49 55 57 66 69 73 75 76 80

Números ganadores de Numbers del domingo 30 de noviembre

Combinación mediodía: 07 05 06

Combinación noche: 09 05 00

Números ganadores de Win 4 del domingo 30 de noviembre

Combinación mediodía: 08 02 07 07

Combinación noche: 02 06 08 06

Números ganadores de Take 5 del domingo 30 de noviembre

Combinación mediodía: 08 16 20 32 39

Combinación noche: 09 25 31 37 38

Números ganadores de Cash4Life del domingo 30 de noviembre

Los números ganadores son: 19 25 36 40 50

Consejos para mejorar tus oportunidades de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien hay algunas tácticas para aumentar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Para empezar, ayuda mucho investigar y analizar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al seleccionar los números de la lotería.

Luego, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores aumentan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se aconseja establecer un presupuesto y no despegarse. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría llevar a dificultades económicas.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero hay que seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se juegan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan cada día para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información concreta sobre las fechas de cada uno se encuentra en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

Otros resultados de la Lotería