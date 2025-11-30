Pronóstico del tiempo en Nueva York para este domingo 30 de noviembre

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir este domingo en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que oscilarán entre los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de máxima y los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar rondará los 37ºF (3ºC) de máxima y 37ºF (3ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 87% durante el día y del 8% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 26% durante el día y del 13% en el periodo nocturno.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 13.67 mph durante la primera mitad del día y los 16.16 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:59 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:29 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 34 y los 41 grados Fahrenheit (1 y 5 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 25% por la tarde y 3% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.