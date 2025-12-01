Brasil en cada bocado: la experiencia Berimbau

Si los neoyorquinos creían que ya tenían de todo en el ámbito gastronómico, Berimbau Brazilian Table llega para probar lo contrario. Creado por el carioca Mario de Matos, este restaurante no es solo un lugar para comer: es un viaje directo a Brasil sin necesidad de pasaporte.

Inspirado en el berimbau, el mítico instrumento de una sola cuerda que marca el ritmo de la capoeira, Berimbau invita a sentir la música, la playa y la energía de su país en cada plato.

Desde su primera apertura en el West Village en 2009, De Matos soñaba con llevar la cocina brasileña más allá del cliché. Ese sueño dio un gran salto con la apertura de su nueva ubicación en Midtown, un espacio más grande, más chic y pensado como hub cultural, donde el diseño, el arte y la gastronomía se entrelazan.

El lugar está decorado con elementos del país suramericano, como madera tropical y mimbre./Serafina Marketing

El diseño del lugar es tan brasileño como el propio menú: madera tropical, mimbre, curvas sensuales y pisos de terrazo que recuerdan a Ipanema. Las lámparas de hilo en tonos ámbar y amatista crean un glow cálido, mientras que murales vibrantes de David Jose y una instalación 3D de Justin Amrhein cuentan historias de Brasil y su naturaleza. Otros imperdibles son las piezas del artista indígena Waxamani Mehinako, que preserva la tradición tribal en cada lienzo.

Para completar la experiencia, el primer bar de caipirinhas de Nueva York espera con sabores clásicos y creativos, mientras el salón privado y la boutique de joyería brasileña Barbosa le dan un toque de exclusividad.

Cuenta con un “Caipirinha Bar” dedicado a crear una variedad del famoso coctail./Foto: Serafina Marketing

Menú para compartir (y celebrar)

Al frente del restaurante, el chef ejecutivo Victor Vasconcellos, oriundo de São Paulo y con amplia trayectoria en gastronomía brasileña de alta gama, reinventa los platos tradicionales con un toque moderno.

Aquí la palabra de orden es “compartir”. Entre los imperdibles del menú están el Pão de Queijo calentito con dip de ricotta y mantequilla; el Dadinho, cubos crocantes de tapioca y queso con salsa agridulce;la Coxinha de pollo y Catupiry dorada.

Los amantes de la carne se pueden dar banquete con el Picanha Feast, la estrella de la casa, una corte prime de picanha servido en la mesa directamente, acompañado de arroz especial, ensalada de tomates y unas deliciosas papas fritas crocantes.

Y si de clásicos se trata, no se puede dejar de probar la Feijoada, el plato nacional que reúne a todos en torno a la mesa, o la Moqueca, un estofado de mariscos con leche de coco y aceite de dendê.

La feijoada no puede faltar en el menú al ser uno de los platos típicos de Brasil. Foto: Serafina Marketing

Y para cerrar con broche de oro el Pudim de Café com Leite o el Bolo de Mandioca no son imprescindibles.



Desde el bar de caipirinhas, flanqueado por arcos que recuerdan al icónico Pan de Azúcar de Río, el bartender Pedro Bezerra despliega la magia de la cachaça en caipirinhas de mango, guayaba o maracuyá, mientras que los cocteles de autor como el Nosso Fashioned o el Arpoador juegan con tequila, bourbon y frutas tropicales. También hay opciones sin alcohol, desde mocktails hasta un refrescante Brazilian Limeade.

Los cocteles a base de frutas y caipirinhas con unos de los atractivos del lugar./Foto: Serafina Marketing

Berimbau Brazilian Table ofrece no solo una comida excepcional, sino un viaje cultural y sensorial que celebra lo mejor de Brasil en pleno Midtown Manhattan.

Berimbau Brazilian Table está ubicado en el 3 W 36th Street, Nueva York, NY 10018. Reservaciones en berimbaunyc.com o llamando al (212) 763-7121.