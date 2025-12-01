DHS acusa a NY de liberar a casi 7,000 inmigrantes indocumentados “delincuentes”

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) acusó este lunes al estado de Nueva York de liberar a casi 7,000 inmigrantes indocumentados presuntamente delincuentes desde enero, a pesar de que todos tenían órdenes de detención emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó la agencia en un comunicado.

Según el DHS, estas liberaciones se habrían dado bajo las políticas de “ciudad santuario”, que, según la institución, permiten que personas señaladas por delitos graves vuelvan a las calles.

El director de ICE, Todd Lyons, envió una carta a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en la que la insta a “priorizar la seguridad de los estadounidenses” y a cumplir con las órdenes de arresto de más de 7,000 inmigrantes bajo custodia estatal.

De acuerdo con los datos difundidos por la agencia, desde el 20 de enero fueron liberados 6,947 inmigrantes indocumentados que tenían órdenes de detención activas.

El DHS afirma que entre ellos había personas acusadas o condenadas por 29 homicidios, 2,509 agresiones, 199 robos, 305 robos con fuerza, 392 delitos relacionados con drogas peligrosas, 300 delitos con armas y 207 delitos de depredación sexual.

El comunicado también señala que actualmente 7,113 inmigrantes indocumentados con órdenes de detención del ICE permanecen bajo custodia estatal en Nueva York, y que entre ellos se registran presuntos delitos como 148 homicidios, 717 agresiones y 152 infracciones relacionadas con armas.

“La fiscal general James y sus colegas políticos del Santuario de Nueva York están liberando a asesinos, terroristas y depredadores sexuales en nuestros vecindarios”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin, según el comunicado del DHS.

La funcionaria exigió a James que “detenga este peligroso descontrol” y coopere con ICE para ejecutar las órdenes de detención contra más de 7,000 inmigrantes que, según la agencia, representan un riesgo.

Algunos de los liberados

El comunicado también presentó varios casos individuales de inmigrantes que, según el DHS, fueron liberados por las autoridades locales pese a tener órdenes de detención del ICE, y que luego fueron arrestados nuevamente por la agencia federal.

Entre ellos mencionan a:

Steven Daniel Henriquez Galicia , acusado de intento de asesinato y posesión ilegal de un arma. ICE lo arrestó el 20 de septiembre en el Bronx.

, acusado de intento de asesinato y posesión ilegal de un arma. ICE lo arrestó el 20 de septiembre en el Bronx. Anderson Smith Satuye-Martínez , identificado como miembro de la pandilla Crips. Fue detenido en agosto por posesión ilegal de un arma y drogas, pero liberado pese a una orden de detención de ICE. La agencia lo arrestó el 11 de septiembre.

, identificado como miembro de la pandilla Crips. Fue detenido en agosto por posesión ilegal de un arma y drogas, pero liberado pese a una orden de detención de ICE. La agencia lo arrestó el 11 de septiembre. José David Hernández-Hernández , arrestado por violación y agresión, pero puesto en libertad por las autoridades locales. ICE lo detuvo el 6 de octubre.

, arrestado por violación y agresión, pero puesto en libertad por las autoridades locales. ICE lo detuvo el 6 de octubre. Huseyin Aslan , acusado de violación y agresión. Fue liberado tras una sentencia, pero ICE lo arrestó el 22 de julio.

, acusado de violación y agresión. Fue liberado tras una sentencia, pero ICE lo arrestó el 22 de julio. Aurellano García Fiorentino , acusado de agresión y poner en peligro a un menor. ICE lo arrestó el 24 de septiembre y lo deportó a México el 25 de octubre.

, acusado de agresión y poner en peligro a un menor. ICE lo arrestó el 24 de septiembre y lo deportó a México el 25 de octubre. Selman Cevik , identificado por ICE como un “terrorista conocido o sospechoso”. Fue liberado pese a una orden de detención, pero ICE lo arrestó el 13 de septiembre.

, identificado por ICE como un “terrorista conocido o sospechoso”. Fue liberado pese a una orden de detención, pero ICE lo arrestó el 13 de septiembre. Vyacheslav Danilovich Kim , condenado en 2013 por delitos sexuales contra una menor. ICE lo detuvo en 2024 al salir de una cita con su oficial de libertad condicional y lo expulsó del país.

, condenado en 2013 por delitos sexuales contra una menor. ICE lo detuvo en 2024 al salir de una cita con su oficial de libertad condicional y lo expulsó del país. Alexander Moreno Montoya , con antecedentes por agresión a un policía y posesión de drogas. Liberado en marzo, fue expulsado por ICE en julio.

, con antecedentes por agresión a un policía y posesión de drogas. Liberado en marzo, fue expulsado por ICE en julio. Diego Fernando Huischa , con historial de agresión y robo. ICE lo arrestó en junio y lo deportó en julio.

, con historial de agresión y robo. ICE lo arrestó en junio y lo deportó en julio. Sebastian Jaramillo-Balanta , liberado tras pagar fianza pese a varias acusaciones. Está detenido por ICE desde abril de 2024.

, liberado tras pagar fianza pese a varias acusaciones. Está detenido por ICE desde abril de 2024. Manuel Rigoberto Tacuri Quishpi , con múltiples condenas por DUI. ICE lo arrestó en Albany tras su liberación.

, con múltiples condenas por DUI. ICE lo arrestó en Albany tras su liberación. Jesús Romero-Hernández, liberado pese a órdenes de detención federales por reingreso ilegal. ICE lo deportó por octava vez el 5 de noviembre.

El DHS afirmó que la oficina de la fiscal general Letitia James no respondió a una carta enviada en septiembre en la que ICE solicitaba cooperación. La fiscalía no ha emitido comentarios sobre las nuevas acusaciones.