Costco demanda a Trump por cobro indebido de aranceles

La cadena Costco Wholesale abrió un nuevo frente legal contra el gobierno del presidente Donald Trump al pedir a la Corte de Comercio Internacional que declare ilegales todos los aranceles recaudados bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA).

El caso surge en medio del análisis que realiza la Suprema Corte sobre la legalidad de la política arancelaria del exmandatario, la más amplia implementada mediante esa legislación.

Costco presentó su demanda el viernes, solicitando un reembolso total de los aranceles pagados como resultado de la orden ejecutiva con la que Trump impuso lo que llamó aranceles ‘recíprocos’.

En el escrito judicial, el abogado de la empresa argumenta: “Debido a que la IEEPA no autoriza claramente al Presidente a establecer aranceles … las Órdenes de Aranceles Impugnadas no pueden sostenerse y los demandados no están autorizados a implementarlas y recaudarlas”.

La disputa llega mientras la Suprema Corte estudia si la administración Trump actuó dentro de sus facultades.

Durante los alegatos orales de inicios de noviembre, los ministros –tanto conservadores como liberales– cuestionaron de manera incisiva al procurador general D. John Sauer, aunque algunos magistrados conservadores mostraron mayor apertura a sus argumentos.

Trump fue el primer presidente en utilizar la IEEPA para fijar aranceles a las importaciones, una decisión que tribunales inferiores ya habían cuestionado, aunque permitieron que los gravámenes siguieran vigentes mientras avanzaba el litigio.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los importadores han pagado casi $90,000 millones en aranceles bajo esta ley hasta finales de septiembre.

Sumando otros mecanismos arancelarios, el gobierno había recaudado $205,000 millones en tarifas hasta octubre.

Aunque Costco no detalló en el expediente cuánto ha desembolsado por estos gravámenes, sí había dado señales previas del impacto en su operación.

En mayo, durante una llamada con inversionistas, el director financiero Gary Millerchip explicó que aproximadamente un tercio de las ventas de Costco en EE.UU. corresponde a productos importados.

Precisó además que los artículos provenientes de China representaron cerca del 8% del total de ventas nacionales.

Millerchip señaló que la compañía absorbió el impacto de los aranceles en ciertos alimentos frescos provenientes de Centro y Sudamérica.

A pesar del incremento en costos, Costco decidió no subir los precios porque son artículos básicos clave para sus clientes, entre ellos productos como piñas y plátanos.

“Básicamente mantuvimos el precio de esos para asegurarnos de que estamos protegiendo al socio”, afirmó Millerchip.

Para septiembre, el ejecutivo amplió la explicación ante analistas: la empresa continúa trabajando con proveedores para reducir el impacto de los aranceles, lo que incluye mover el país de producción cuando tiene sentido y consolidar los esfuerzos de compra a nivel global para reducir el costo de los bienes en todos nuestros mercados.

Con la demanda presentada el viernes, Costco se suma a una lista creciente de grandes compañías que buscan recuperar lo pagado en aranceles a través de los tribunales.

Entre las empresas que han promovido litigios similares se encuentran Revlon, EssilorLuxottica, Kawasaki, Bumble Bee, Yokohama Tire y diversas firmas de menor tamaño.

