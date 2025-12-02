Pronóstico del clima en Chicago para este martes 2 de diciembre

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy martes 2 de diciembre.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 25 grados Fahrenheit (-4ºC) y una mínima de 21 grados Fahrenheit (-6ºC) . La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 19ºF (-7ºC) de máxima y 19ºF (-7ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 2 durante la primera mitad de la jornada y del 5 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén cielos despejados.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 9.32 mph de máxima en el día y los 13.67 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 06:59 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:20 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén cielos cubiertos con alguna precipitación aislada.. ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 88% por la mañana, 12% por la tarde y 88% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día.