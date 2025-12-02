Starbucks pagará $38 millones en el mayor acuerdo de protección laboral en la historia de Nueva York; Mamdani y Sanders se unieron a huelga

Starbucks pagará $38.9 millones de dólares a más de 15,000 empleados de la ciudad de Nueva York para resolver las reclamaciones por la negativa de la compañía a ofrecerles horarios estables.

El alcalde de la ciudad, Eric Adams, y el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) anunciaron el acuerdo ayer. El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y el senador Bernie Sanders se unieron a trabajadores de Starbucks en huelga por otra causa en Brooklyn a las 3 p.m. del lunes.

Según las autoridades municipales esta resolución es el mayor acuerdo de protección laboral en la historia de la ciudad. El DCWP determinó que Starbucks había violado la ley más de medio millón de veces desde 2021 al no proporcionar a los trabajadores horarios estables.

Los trabajadores se han quejado durante años de que la cadena de cafetería les recortaba las horas y se negaba a ofrecerles horarios predecibles. La alcaldía determinó que la compañía “recortó horarios arbitrariamente y priorizó ilegalmente sus propias ganancias sobre los derechos de sus trabajadores” en más de 300 locales, destacó The New York Times. “Se espera que Mamdani, un socialista democrático, adopte políticas más favorables para los trabajadores que las de Adams, lo que podría distanciar aún más a los líderes empresariales que ya han expresado su escepticismo sobre su programa de asequibilidad”.

“Con este acuerdo histórico, devolveremos decenas de millones de dólares a los bolsillos de los neoyorquinos trabajadores y reforzaremos el derecho de cada neoyorquino a un horario estable, jornada completa y dignidad básica”, declaró el alcalde Adams en un comunicado.

DCWP Commissioner Mayuga announces a $38.9 million settlement for workers harmed by Starbucks' illegal labor practices!



Read the release at https://t.co/Tvs7XQrvmM

La Ley de Semana Laboral Justa de NYC fue aprobada en 2017 por el Ayuntamiento. Los empleadores de comida rápida deben ofrecer a los trabajadores horarios que se mantengan iguales semana tras semana, deben proporcionarlos con 14 días de anticipación y no pueden reducir las horas en más del 15% sin “causa justa o una razón comercial legítima”.

Starbucks declaró en un comunicado que la ley era “notoriamente difícil de gestionar para las empresas”. La compañía explicó que las infracciones se debían a “cumplimiento” y “no a la retención de salarios ni al impago de salarios a los socios”.

Adams, demócrata que dejará el cargo el 1 de enero, ha criticado a Starbucks y se ha solidarizado con los trabajadores, publicando fotos de una reunión con ellos hace dos años. Su sucesor Mamdani también ha apoyado a los trabajadores de Starbucks y una huelga de algunos de los trabajadores sindicalizados de la empresa para ayudarlos a obtener salarios más altos durante las negociaciones del contrato.

Durante más de una década los trabajadores de Starbucks han expresado su preocupación por las duras condiciones laborales. El sindicato Starbucks Workers United, que representa a más de 12,000 baristas en más de 600 locales, votó a favor de autorizar una huelga en algunas tiendas que ya ha durado 19 días. A principios de este año Starbucks y el sindicato recurrieron a un mediador para intentar reactivar las negociaciones del contrato, que se habían estancado debido a un impasse sobre los aumentos salariales.

El lunes Mamdani se presentó con el senador Sanders de Vermont junto a los trabajadores en huelga en un Starbucks de Brooklyn. El alcalde electo afirmó que los neoyorquinos deberían esperar que respalde a los trabajadores en huelga incluso después de asumir el cargo.

“Cuando sea alcalde de esta ciudad, seguiré participando en los piquetes con los trabajadores de los cinco distritos”, declaró; y añadió: “Queremos construir una administración que se caracterice por estar ahí para los trabajadores en cada paso del camino”.

Mamdani ha propuesto aumentar la tasa máxima del impuesto de sociedades de 7.25% a ​​11.5% y añadir un impuesto del 2% a quienes ganen más de un millón de dólares para ayudar a financiar algunas de sus propuestas.

Sanders, quien apoyó a Mamdani en su candidatura a la alcaldía, criticó duramente lo que describió como la “avaricia corporativa” de Starbucks. “Vivimos en una economía donde los que están en la cima nunca la han tenido tan bien”, afirmó.

Mamdani, quien ha instado a los neoyorquinos a no frecuentar Starbucks hasta que termine la huelga, dijo que quería mostrar solidaridad con los trabajadores y elogió el acuerdo de la ciudad anunciado ayer. “Estas son demandas de decencia”, dijo el alcalde electo. “A estos trabajadores simplemente se les pide que se les trate con el respeto que merecen”.