Adiós a las 20 pestañas abiertas: Planifica tu viaje con “Canvas” en el Modo IA de Google

Planificar unas vacaciones puede ser una tarea titánica. Lo que comienza como un sueño emocionante a menudo termina convertido en un caos de docenas de pestañas abiertas en el navegador: una para los vuelos, tres para hoteles, varias con blogs de “qué hacer” y mapas en otra ventana. Pero Canvas, una nueva herramienta de Google en su AI Mode (o Modo IA), puede ayudarte a crear itinerarios de viaje completos y personalizados en un solo lugar.

¿Qué es Canvas en el Modo IA?

Recientemente lanzada como parte de las funciones experimentales de Google Search, Canvas es una interfaz de trabajo visual que aparece en un panel lateral cuando el usuario indica que quiere planificar un proyecto complejo. Aunque Canvas se presentó inicialmente para tareas generales de organización, ahora hay una aplicación específica para viajes.

La premisa es sencilla: en lugar de buscar componentes individuales (vuelo, hotel, cena) por separado, puedes hablar con el buscador como si fuera un agente de viajes personal.

¿Cómo funciona Canvas de Google?

Imagina que quieres organizar una escapada con amigos. Simplemente abre el buscador en AI Mode y escribe algo natural y detallado, como: “Ayúdame a planear un viaje a Ciudad de México con tres amigos. Necesitamos un hotel cerca de la vida nocturna y del centro. Preferiblemente si tiene dos habitaciones contiguas o una suite”.

Aquí es donde ocurre la magia. En lugar de devolverte una lista azul de enlaces web, Google activa Canvas. En el panel lateral, la inteligencia artificial construye una propuesta de itinerario organizada. No son solo enlaces; es un plan estructurado que integra datos en tiempo real de Google Flights y Google Hotels, junto con información enriquecida de Google Maps, como reseñas, fotos y ubicaciones exactas.

Personalización y datos en tiempo real

Lo más interesante de esta herramienta es su capacidad de ir ajustando según la conversación con el usuario. El primer borrador del viaje es solo el comienzo. Gracias a la inteligencia artificial generativa, puedes hacer preguntas de seguimiento para moldear el plan a tu gusto. Por ejemplo, pidiéndole opciones más económicas o especificando que quieres un hotel con piscina cubierta.

Canvas actualiza el itinerario instantáneamente con estas nuevas directrices. Además, Google ha integrado funciones de “Agentic AI”, lo que significa que la herramienta no solo busca información, sino que está empezando a tener la capacidad de ejecutar acciones, como reservar mesas en restaurantes o comprar entradas, directamente desde la interfaz de búsqueda.

Junto con Canvas, Google también ha expandido herramientas como “Flight Deals”, que utiliza IA para encontrar tarifas aéreas baratas basándose en descripciones flexibles del usuario.

La combinación de estas herramientas facilita la planificación de viajes y la centraliza para evitar saltar de pestaña en pestaña.

· Sigue leyendo: Cuánto cuesta usar Gemini 3 y qué funciones son gratuitas