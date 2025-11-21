Cuánto cuesta usar Gemini 3 y qué funciones son gratuitas

El lanzamiento de Gemini 3 vino acompañado de nuevas funciones, mayor capacidad de razonamiento y una integración más profunda dentro del ecosistema de Google. Ante dichas novedades, una gran pregunta que se hacen los usuarios es: ¿Cuánto cuesta usarlo?

La renovación del modelo de IA marca un salto importante respecto a versiones anteriores al ser completamente multimodal: puede procesar texto, imágenes, audio y video en una sola interacción.

¿Cuánto cuesta usar Gemini 3?

Google ofrece dos rutas principales de acceso: a través de productos de consumo como la app Gemini (vinculada al servicio de Google One AI) y mediante la API, que está pensada para desarrolladores y empresas.

Para quienes usan Gemini 3 en tareas personales, estudios, creación de contenido o trabajo diario, Google dispone de suscripciones mensuales que permiten acceder a los modelos más avanzados y a su integración dentro de herramientas como Docs, Sheets y Gmail. Estos son:

Google AI Pro – $19.99 mensuales: otorga acceso prioritario a Gemini 3 Pro, 2 TB de almacenamiento y uso avanzado en Workspace. Es ideal para usuarios que requieren velocidad y calidad en escritura, análisis o proyectos creativos

Google AI Ultra – $249.99 mensuales: ofrece límites más amplios, funciones agénticas avanzadas, 30 TB de almacenamiento y YouTube Premium. Perfecto para profesionales y desarrolladores con uso intensivo.

Estos planes se contratan desde la página de Google One, y ofrecen acceso continuo sin costos adicionales por uso.

Qué funciones de Gemini 3 son gratuitas

Aunque gran parte de las funciones avanzadas requieren un plan de pago, Google mantiene una versión gratuita bastante funcional. Entre lo que puedes usar sin costo están:

Acceso a un modelo base de Gemini para chat y consultas generales .

. Uso limitado de funciones multimodales como interpretación de imágenes .

. Integración básica en la app Gemini (con restricciones en velocidad y complejidad).

(con restricciones en velocidad y complejidad). Herramientas esenciales de redacción, resúmenes y búsqueda contextual.

La versión gratuita no incluye acceso a Gemini 3 Pro ni a funciones de productividad premium en Workspace, pero sigue siendo útil para tareas cotidianas y consultas rápidas.

