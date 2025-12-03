Mario Cimarro llora la pérdida de su madre y reflexiona sobre su legado

El actor Mario Cimarro compartió una lamentable noticia a través de su perfil de Instagram, dado que está de luto porque su madre falleció el pasado lunes. El cubano de 54 años mencionó que, en medio del dolor, lo más importante es que se fue mientras estaba al lado de sus seres queridos y ya la familia había contactado a un padre para que le echara la bendición y se fuese en paz.

“Con el corazón hecho pedazos les comparto… han sido varias semanas de apoyar a mamá… He buscado mil maneras para detenerme, para poder escribir… Desde el lunes ya no está con nosotros. Se fue bien acompañada, con el cariño de sus hijos y con la bendición de su sacerdote. He decidido honrarla con alegría, la alegría y el optimismo que siempre transmitió a todo el que la conoció”, comenzó diciendo en el comunicado.

Con unas emotivas fotos, el actor, quien se mantiene alejado del mundo del entretenimiento desde el año 2022, explicó que su mamá había sido diagnosticada con pérdida de memoria. Agregó que el dolor embarga a la familia y, sin duda, es un gran vacío que deja. Por ello, recalcó que siempre estuvo ahí para él y destacó lo paciente que fue al momento de enseñarlo.

“Luchó como una campeona contra el Alzheimer. La vamos a extrañar mucho, la vamos a recordar siempre. María Paz, la maestra de muchas generaciones, la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir a la misma edad que hoy tiene mi propio retoño, 3 añitos”, dijo.

Cimarro no puede estar más agradecido con todo lo que hizo su mamá para hacer lo que logró en él y el apoyo que recibió en momentos tan difíciles. El cubano añadió que su padre también está muerto y que seguramente ya estarán juntos después de tanto tiempo y no quiso despedirse sin antes agradecer a todos los que le han escrito para darle el sentido pésame.

“Que me crió y educó para enfrentar la vida y sus desafíos con calma, serenidad y resiliencia. Con esa sabiduría que ‘Paz’ nos va guiando a tomar el camino correcto y duradero. Ya la imagino bailando con papá, el abuelo Gildardo. La mujer de Antonio… y Mambito. Gracias por sus respetuosas muestras de cariño ante nuestro duelo“, escribió.

