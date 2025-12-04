Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 4 al 10 de diciembre

Cirque Du Soleil vuelve con su magia navideña

El aclamado espectáculo navideño de Cirque du Soleil regresa este jueves 4 de diciembre a Nueva York para encender oficialmente la magia de la temporada. ‘Twas the Night Before?, la primera y única producción de temática navideña de la compañía, vuelve a The Theater at Madison Square Garden tras su enorme éxito, ofreciendo una experiencia visual y emocional ideal para familias, amantes del circo moderno y quienes buscan un plan especial para diciembre. Inspirado en el clásico poema “A Visit from Saint Nicholas”, el espectáculo cuenta la historia de una joven que ha perdido la ilusión de la Navidad y encuentra, a través de un universo lleno de color, fantasía y personajes entrañables, el espíritu de la temporada. Con un elenco internacional de 26 artistas, la función despliega acrobacias impresionantes ?como números aéreos, saltos en aro y suspensión por el cabello? combinadas con coreografías vibrantes y villancicos reinventados al estilo inconfundible de Cirque du Soleil. Del 4 al 28 de diciembre. Boletos: www.ticketmaster.com.

Foto: Cortesía de Cirque du Soleil



Holidays en la Lincoln Square

Lincoln Square vuelve a iluminar la temporada con eventos gratuitos para toda la familia. Todo comienza este jueves 4 de diciembre, a las 4:30 pm, con la Ceremonia de Luces Mágicas en Dante Park: música en vivo, artistas invitados y el encendido oficial de las luces navideñas. Durante el mes de diciembre y hasta febrero, ambos parques ofrecerán shows nocturnos de luz y sonido, una instalación interactiva con cientos de luces que reaccionan a la música de la ciudad, incluyendo grabaciones especiales de la Metropolitan Opera y Jazz at Lincoln Center. Además, regresa el WinteRamble, la procesión comunitaria iluminada, el miércoles 17 de diciembre. En el Dante Park, Richard Tucker Park y Broadway Malls (Upper West Side).Más información: https://www.HolidaysinLincolnSquare.nyc.

Foto: Cortesía

El Barrio Children’s Film Festival 2025

Este fin de semana, el Teatro SEA y la Hispanic Federation presentan la 12.ª edición del El Barrio Children’s Film Festival, un evento gratuito que celebra la cultura latina a través del cine. La programación incluye cortometrajes animados para los más pequeños y largometrajes para niños mayores, con historias que inspiran imaginación, orgullo cultural y alegría. Sábado 6 de diciembre: cortos para 0?8 años y el largometraje “Hola Frida”; Domingo 7 de diciembre: cortos para 7 años en adelante y el largometraje “Salta”. El festival promueve la diversidad, creatividad y resiliencia de la comunidad latina, ofreciendo entretenimiento sano y representativo para todas las familias. De 1:00 a 4:00 pm. En Clemente Soto Vélez Cultural & Educational Center, (107 Suffolk Street). Más información: www.teatrosea.org.

Foto: Cortesía

“My First Nutcracker” del Children’s Theater

Esta temporada navideña, el New York City Children’s Theater presenta “My First Nutcracker”, una alegre reinterpretación de 50 minutos del clásico cuento, diseñada especialmente para los más pequeños. Llena de música, danza e imaginación, la obra ofrece a los niños y sus familias una introducción lúdica y encantadora a la tradicional historia del Cascanueces, convirtiéndose en una experiencia festiva perfecta para toda la familia. Del 6 al 21 de diciembre en el (Theater Row 410 W 42nd St, New York). Edad recomendada: 3 a 8 años. Boletos disponibles en https://www.nycchildrenstheater.org.

Foto: Cortesía New York City Children’s Theater

Concierto de Guaco en el Palladium

La icónica super banda de Venezuela, Grupo Guaco, se presenta en el Palladium (1260 6th Ave) con un espectáculo lleno de energía, ritmo y talento que ha marcado generaciones. Con más de cinco décadas de trayectoria, Guaco fusiona salsa, pop, gaita y música tropical en una experiencia musical única que combina arreglos modernos con la esencia de su estilo original. Los asistentes podrán disfrutar de sus grandes éxitos como Cosita Rica, La Razón de Mi Existir y Extraño, en una noche pensada para bailar, cantar y celebrar la música venezolana. Este sábado 6 de diciembre a las 8:00 pm. Boletos: https://www.ticketmaster.com/guaco.

Foto: Cortesía

Concierto de Ela Taubert en Racket NYC

La cantautora colombiana Ela Taubert, una de las voces más sensibles y prometedoras del pop en español, llega a Nueva York este domingo 7 de diciembre para un concierto íntimo y emotivo en Racket NYC (431 W 16th St). Con una propuesta que mezcla vulnerabilidad, letras confesionales y melodías que han conquistado a millones en redes y plataformas de streaming, Taubert presentará en vivo sus éxitos más recientes, incluidos “¿Y si no?”, “La primera vez” y temas de su esperado próximo proyecto.La artista, que se ha convertido en referente de la nueva ola pop latina, promete una noche cargada de energía, cercanía y momentos que conectan directamente con el público. A las 8:00 pm. Para boletos:https://www.elataubert.com/tour.

Foto: Cortesía

Un concierto gospel de Navidad

El célebre coro Broadway Inspirational Voices regresa con su tradicional concierto navideño, SEASONS, una noche llena de energía gospel, esperanza y espíritu festivo. Integrado por artistas de Broadway de diversas trayectorias, BIV ofrecerá una presentación que celebra la unión, la música y la transformación comunitaria. Un evento imperdible para comenzar la temporada con inspiración y alegría. El lunes 8 de diciembre a las 7:00 pm en el NYU Skirball Center for the Performing Arts (566 LaGuardia Place). Más información: https://broadwayinspirationalvoices.org.

Foto: Cortesía

Chocolate caliente de Zúrich

Por segundo año consecutivo, Zürich, la capital suiza de los mercados navideños, trae su magia a Nueva York con un pop-up de chocolate caliente auténtico. Los visitantes podrán disfrutar de una taza gratuita servida desde una auténtica cabaña de mercado navideño traída directamente desde Zúrich, elaborada con chocolate premium de Lindt Home of Chocolate. Este evento ofrece la oportunidad de experimentar la tradición navideña suiza sin salir de la ciudad. Jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de diciembre, de 3:00 a 6:00 pm, en The Lavaux Wine Bar (630 hudson street). Más información:https://thelavauxwinebar.com.

Foto: Cortesía

Central Perk Coffeehouse abre sus puertas

Central Perk Coffeehouse abrirá su primera ubicación en la ciudad este viernes 5 de diciembre, en 20 Times Square (7th Ave y la 47th St). Reimaginado para los fans de hoy, el café mezcla toques nostálgicos de la serie “Friends” con la energía moderna de Nueva York. Los visitantes podrán disfrutar de un menú curado bajo la dirección del chef Tom Colicchio ?ganador de Top Chef y del premio James Beard?, que incluye su sándwich exclusivo, The Tribbiani. También ofrece bebidas divertidas y exclusivas inspiradas en la serie, como The One with NYC Matcha y NY Relaxi Taxi Tall Iced Cooler. El espacio exhibirá obras del artista pop Burton Morris, cuyo trabajo apareció a lo largo de la serie. Para más información, visite:https://centralperk.com.

Foto: Cortesía

Tour navideño por la ciudad

Regresa el popular Holiday Lights & Movie Sites Tour de On Location Tours. Este recorrido en autobús climatizado lleva a los participantes por las calles más festivas de Manhattan, combinando espectaculares luces navideñas con locaciones icónicas de películas clásicas de Navidad, como Elf, Home Alone 2, Serendipity y Miracle on 34th Street. Guiados por un actor profesional, los visitantes descubrirán curiosidades detrás de cámaras mientras disfrutan del espíritu navideño de Rockefeller Center, las vitrinas de Fifth Avenue y otros puntos emblemáticos. Salida: 63rd St & Broadway (Columbus Circle). Hasta el 3 de enero. Más información: www.onlocationtours.com.

Foto: Shutterstock

A patinar en el Wollman Rink

La icónica pista de patinajes de Central Park, Wollman Rink (830 5th Ave), celebra su 75ª temporada, reafirmando su lugar como una tradición invernal esencial de Nueva York. Generaciones de residentes y visitantes disfrutan patinando con el horizonte de Manhattan como telón de fondo. Este año refuerza su compromiso con la accesibilidad, a través de alianzas con IDNYC, Culture Pass y el Wollman Rink Access Program, y ofrece clases en la Wollman Rink Skate School. Durante la temporada se anunciarán programación especial, actividades familiares y eventos conmemorativos para celebrar su aniversario. Hasta el mes de marzo 2026. Más información sobre horarios y entradas en: https://wollmanrinknyc.com.