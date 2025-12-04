El tiempo de hoy en Nueva York para este jueves 4 de diciembre

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir este jueves en Nueva York? Para empezar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY se encontrarán entre los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de máxima y los 21 grados Fahrenheit (-6ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar será de 28ºF (-2ºC) de máxima y 28ºF (-2ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 71% durante el día y del 11% en el curso de la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 16.16 mph en el día y los 10.56 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:03 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:28 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las probabilidades de lluvia serán de 30% por la mañana, 30% por la tarde y 30% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.