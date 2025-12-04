Evento FEN 2025 trae educación financiera a emprendedores en NYC

Este sábado 6 de diciembre, la comunidad emprendedora latina cierra el año con el Foro Empresarial negozee ‘FEN 2025’, un evento bilingüe de educación financiera y cultura diseñado para emprendedores, creadores, profesionales y dueños de negocios latinos.

El evento, que se llevará a cabo en el histórico Flushing Town Hall en Queens, está organizado por negozee.com Inc., la primera plataforma social y profesional para preparadores de impuestos y emprendedores latinos en los Estados Unidos.

Guillermo “Will” De Jesús, director financiero y cofundador de negozee, dijo que FEN se creó para ofrecer un espacio donde los latinos puedan aprender, conectar y celebrar lo que son, y para servir como el evento de fin de año para los dueños de negocios.

“Nuestro objetivo es empoderar a la comunidad con educación real, recursos accesibles y conexiones que abren puertas a nuevas oportunidades. Este evento es un recordatorio de lo fuertes que somos cuando nos unimos”, afirmó.

La edición de FEN de este año abordará temas de gran impacto para la comunidad latina, como: inversión (acciones y bienes raíces), impuestos, capital y financiamiento, tecnología, seguros, planificación patrimonial e inteligencia artificial para negocios.

Durante el evento, el comediante Ruperto Vanderpool ofrecerá un espectáculo especial de stand-up sobre la vida latina y los desafíos del emprendimiento en Estados Unidos.

Negozee lanzará app

Durante el evento, se anunciará oficialmente el lanzamiento de la app de negozee que comenzará a funcionar en 2026.

A través de esta plataforma, la comunidad latina tendrá acceso a: educación financiera y empresarial, así como a webinars y talleres, redes profesionales y contactos, recursos para impuestos, negocios e inversiones y contenido exclusivo.

Si es emprendedor o dueño de negocio no se pierda FEN 2025, un evento pensado para emprendedores y dueños de negocios latinos diseñado para quienes desean construir negocios más sólidos, expandir su red de contactos para el próximo año, acelerar su crecimiento económico y formar parte de un ecosistema inclusivo dentro del mundo financiero y empresarial.

Para boletos

Las entradas para FEN 2025 se pueden conseguir a través de www.negozee.com/fenyc2025