La inteligencia artificial simula el sorteo del Mundial 2026: así quedaron los 12 grupos de la Copa del Mundo

A la espera de que la FIFA celebre la ceremonia oficial del sorteo de la Copa del Mundo 2026, la inteligencia artificial de Google, Gemini, ejecutó una simulación completa, respetando la ubicación de las 12 cabezas de serie del Bombo 1 y las restricciones geográficas (máximo dos UEFA, máximo uno del resto de confederaciones).

La simulación generó cruces inéditos y confirmó que, al tener a 12 potencias europeas y sudamericanas en el Bombo 1, los grupos del torneo serán intensos. El resultado es un camino lleno de escollos para las 48 selecciones.

El desafío inmediato: México lidera el “Grupo de la Muerte”

El Grupo B, liderado por el anfitrión México, es catalogado por la simulación de la IA como el más difícil para un cabeza de serie. El Tri tendrá que batallar contra dos selecciones con una gran jerarquía mundialista:

Uruguay (CONMEBOL): El rival más temido del Bombo 2, con un historial de copas del mundo y una garra competitiva inigualable.

Egipto (CAF): Un desafío físico y técnico que complicará la clasificación.

Suecia (UEFA): El eslabón más débil, pero un equipo con gran potencial de sorpresa.

48 selecciones competirán por alzar la Copa del Mundo en el Mundial 2026. Crédito: Pavel Golovkin | AP

Grupo B

Canadá (Bombo 1 – CONCACAF)

Croacia (Bombo 2 – UEFA)

Arabia Saudita (Bombo 3 – AFC)

Italia (Bombo 4 – UEFA) [repechaje]

Grupo C

España (Bombo 1 – UEFA)

Japón (Bombo 2 – AFC)

Paraguay (Bombo 3 – CONMEBOL)

Cabo Verde (Bombo 4 – CAF)

Grupo D

Estados Unidos (Bombo 1 – CONCACAF)

Suiza (Bombo 2 – UEFA)

Túnez (Bombo 3 – CAF)

Nueva Zelanda (Bombo 4 – OFC)

Grupo E

Argentina (Bombo 1 – CONMEBOL)

Austria (Bombo 2 – UEFA)

Qatar (Bombo 3 – AFC)

Dinamarca (Bombo 4 – UEFA) [repechaje]

Grupo F

Francia (Bombo 1 – UEFA)

Senegal (Bombo 2 – CAF)

Panamá (Bombo 3 – CONCACAF)

Jordania (Bombo 4 – AFC)

Grupo G

Inglaterra (Bombo 1 – UEFA)

Colombia (Bombo 2 – CONMEBOL)

Argelia (Bombo 3 – CAF)

Polonia (Bombo 4 – UEFA) [repechaje]

Grupo H

Portugal (Bombo 1 – UEFA)

Corea del Sur (Bombo 2 – AFC)

Escocia (Bombo 3 – UEFA)

Haití (Bombo 4 – CONCACAF)

El portugués Cristiano Ronaldo gesticula mientras calienta antes de un partido. Crédito: Hassan Ammar | AP

Grupo I

Países Bajos (Bombo 1 – UEFA)

Australia (Bombo 2 – AFC)

Sudáfrica (Bombo 3 – CAF)

Ghana (Bombo 4 – CAF)

Grupo J

Brasil (Bombo 1 – CONMEBOL)

Marruecos (Bombo 2 – CAF)

Noruega (Bombo 3 – UEFA)

Curazao (Bombo 4 – CONCACAF)

Grupo K

Bélgica (Bombo 1 – UEFA)

Irán (Bombo 2 – AFC)

Costa de Marfil (Bombo 3 – CAF)

Bolivia (Bombo 4 – CONMEBOL) [repechaje internacional]

Grupo L