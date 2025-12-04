Reintroducen ante el Senado la Ley Dream para dar protección a los Dreamers

La American Business Immigration Coalition Action (ABIC Action) expresó su respaldo a la Ley Dream Act de 2025, reintroducida al Senado. La organización felicitó a los senadores Dick Durbin (D-Illinois) y Lisa Murkowski (R-Alaska) por relanzar esta propuesta bipartidista.

El objetivo principal de la ley es permitir que ciertos no ciudadanos, traídos a EE. UU. durante su niñez y que cumplen requisitos específicos de educación, servicio militar o trabajo, puedan obtener la residencia permanente legal, indicó ABIC Action en un comunicado.

Las personas conocidas como “Dreamers” han crecido en la nación, se han formado en sus escuelas y son un motor clave de la economía. El informe de ABIC Action destaca que los beneficiarios del programa DACA y sus familias realizan contribuciones fiscales significativas cada año: $6,200 millones de dólares en impuestos federales y $3,300 millones de dólares en impuestos estatales y locales.

A pesar de su aporte, la legislación actual no les ofrece un camino claro para obtener la ciudadanía y alcanzar su máximo potencial.

Destacan importancia de los Dreamers para la economía

Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition, enfatizó la importancia de estos trabajadores para la estabilidad económica.

“Los Dreamers son contribuyentes que respetan la ley y pagan sus impuestos, y son esenciales para la fortaleza de nuestra economía y nuestras comunidades. Su trabajo genera miles de millones en ingresos fiscales y apoya a las empresas de todo el país. La eliminación de estos trabajadores esenciales no solo perturbaría nuestros lugares de trabajo y nuestros barrios, sino que también socavaría la competitividad global de Estados Unidos”, indicó Shi.

Instamos al Congreso a que aproveche esta oportunidad para ofrecer soluciones duraderas que garanticen nuestra mano de obra y ofrezcan estabilidad a nuestras comunidades.»

Estabilidad para la fuerza laboral

ABIC Action, hablando en nombre de los líderes empresariales, enfatizó la necesidad de una fuerza laboral estable y legal para asegurar la prosperidad de EE. UU.

“Como líderes empresariales, sabemos que la vitalidad económica de Estados Unidos depende de una mano de obra estable y legal”, indicaron.

La organización señaló que los Dreamers son esenciales en sectores como salud, educación, áreas STEM, y construcción.

“La reintroducción de la Ley Dreamers es un paso crucial para brindar la estabilidad que tanto necesitan los Dreamers y los empleadores que dependen de ellos. Los Dreamers son parte integral de nuestra fuerza laboral. Ocupan puestos esenciales en la salud, la educación, las áreas STEM, la construcción y otros sectores que mantienen nuestra economía fuerte”, apuntaron.

“Sin una solución permanente, las empresas enfrentan una creciente incertidumbre. Perder este talento generaría costosas interrupciones que las comunidades y los empleadores no pueden afrontar. Además, los Dreamers contribuyen con miles de millones de dólares en impuestos cada año y apoyan el gasto del consumidor que fortalece las economías locales”

Agradecimientos a los senadores Durbin y Murkowski

La Coalición agradeció a los senadores Durbin y Murkowski por su constancia y solicitó al Congreso avanzar rápidamente hacia una solución bipartidista permanente.

“Aprobar la Ley Dream protegería a cientos de miles de trabajadores, fortalecería la economía estadounidense y brindaría la estabilidad que estas personas y sus familias se han ganado”, sentenciaron.

