Jueza de Washington D.C. limita a los agentes arrestar migrantes sin tener orden judicial

Una jueza de Washington D.C. bloqueó arrestos de los agentes federales de migración a personas sin que tengan una orden judicial o una causa probable de que representan un riesgo de fuga. La demanda fue presentada por grupo de derechos civiles y derechos de los inmigrantes.

La jueza de distrito Beryl Howell accedió a una orden judicial que fue presentada por organizaciones, con relación a las redadas migratorias en la capital del país, informó The Guardian. Alegan que se ha registrado un patrón de “arrestos ilegales” por parte de los agentes federales.

Las personas viven con temor

Las familias han denunciado con los activistas de derechos de los migrantes o derechos civiles, entre ellos la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que viven con temor por ser detenidos por las autoridades y por eso ya no realizan sus actividades cotidianas.

La gran mayoría de los arrestos que han realizado han sido sin una orden judicial y según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, solo pueden arrestar sin orden judicial cuando confirman tener causa probable para creer que la persona se encuentra en Estados Unidos sin papeles.

La jueza Howell expresó al mismo diario, que los demandantes habían “establecido una probabilidad sustancial de una política y práctica ilegal por parte de los acusados ​​de realizar arrestos de inmigrantes civiles sin orden judicial y sin causa probable”.

“El fracaso sistemático de los acusados ​​en aplicar el criterio de causa probable, incluyendo el no considerar el riesgo de fuga, viola directamente la ley de inmigración y las normas de implementación del Departamento de Seguridad Nacional”, subrayó.

Agentes patrullan zonas donde hay migrantes latinos

ACLU y otros abogados demandantes argumentaron que los agentes patrullaban con frecuencia y establecían puestos de control en zonas de Washington D.C. en donde hay inmigrantes latinos y luego “detenían y arrestaban a personas indiscriminadamente”.

Un juez de Los Ángeles también emitió una orden de restricción para prohibir a los agentes federales arrestar a las personas solo basándose en su raza, idioma o su ubicación. Además, llevaron a cabo una votación para exigir a los agentes no usen máscaras y muestren una identificación cuando sean los operativos.

