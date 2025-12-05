2 muertos dejó tiroteo en gasolinera en Nueva Jersey

Giovanni Varanese (21) y Justford Doe (23) fueron acusados del homicidio de dos jóvenes a tiros frente a una tienda de conveniencia en una gasolinera en Bordentown Township, Nueva Jersey.

Doe -residente de Filadelfia (Pensilvania)- y Varanese, de Cherry Hill (NJ), fueron acusados ??de homicidio, conspiración para cometer homicidio y otros delitos. Recibieron las órdenes de arresto en el Departamento Correccional de Filadelfia, donde ya se encontraban detenidos por otros delitos. La fiscalía del condado Burlington informó que solicitará su extradición a Nueva Jersey, señaló ABC News.

El tiroteo ocurrió frente a la gasolinera 7-Eleven/Valero, en la intersección de la Route 130 norte y Farnsworth Avenue, alrededor de las 11:30 p.m. del 5 de noviembre. Los investigadores indicaron que Daniel Patterson, de 22 años y residente de Filadelfia, entró a la tienda buscando ayuda tras haber sido baleado en el estacionamiento. Luego salió de la tienda, se desplomó en el exterior y murió en el lugar.

La segunda víctima, Mason Knott, de 21 años y residente de Wrightstown (NJ), falleció tras ser trasladado a un hospital en Trenton, capital estatal. Tras los tiroteos, según los fiscales los sospechosos huyeron en un Jeep y posteriormente escaparon a pie después de chocar su vehículo en Florence Township.

No está claro el motivo del crimen ni el posible vínculos entre los involucrados. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas sigue siendo constante en Nueva York y sus alrededores. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Esta semana Jacob McMillan, adolescente de 18 años, fue arrestado como sospechoso en relación con un tiroteo que cobró la vida “al azar” de Amira McLeod (19), una querida jugadora de baloncesto universitario en Long Island (NY).

El año pasado dos hombres fueron apuñalados mientras intentaban defenderse de un ladrón de ciclomotores en una gasolinera en Brooklyn (NYC). Además un ladrón armado con cuchillo apuñaló varias veces al empleado de una tienda de conveniencia dentro de una gasolinera BP en El Bronx (NYC).