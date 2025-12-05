Clima de hoy en Chicago, Illinois para este viernes 5 de diciembre

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Y como somos conscientes, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 5 de diciembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

La sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 16ºF (-9ºC) de máxima y 16ºF (-9ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 1 durante la primera mitad del día y del 11 durante la noche. Además, Asimismo, se esperan nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 13.67 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:02 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:20 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana estará muy nublado. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 28 grados Fahrenheit (-2 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 23 (-5ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 4% por la mañana, 67% por la tarde y 4% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima