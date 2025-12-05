Rutas F y M del Metro de Nueva York cambiarán en días laborales: viajes entre Manhattan y Queens

A partir del próximo 8 de diciembre los trenes de las líneas F y M intercambiarán rutas permanentemente entre Manhattan y Queens los días laborales (lunes a viernes) de 6 a.m. a 9:30 p.m., anunció la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

Estos cambios implican que:

-Los trenes F pararán en Queens Plaza, Court Sq-23st, Lexington Av/23st y 5 Av/23st. Estas estaciones actualmente reciben el servicio de la línea M.

-Los trenes M pararán en 21st-Queensbridge, Roosevelt Island, Lexington Av/63st y 57st. Estas paradas actualmente reciben a la línea F.

-Durante el día y la noche los trenes continuarán operando el servicio exprés y los trenes locales seguirán operando en Queens.

El servicio no cambiará los fines de semana ni en la madrugada. En esos horarios:

-Los trenes F seguirán parando en 21st-Queensbridge, Roosevelt Island, Lexington Av/63st y 57st los fines de semana y en la madrugada.

-Los trenes M continuarán circulando entre Delancey St-Essex St y Middle Village-Metropolitan Av los fines de semana, y entre Myrtle Av y Middle Village-Metropolitan Av durante la noche.

-Para el servicio hacia/desde Queens Plaza, Court Sq-23 St, Lexington Av/53 St y 5 Av/53 St durante estos horarios tome la línea E.



“Este cambio brindará un servicio más confiable a los 1.2 millones de pasajeros que toman los trenes a diario E, F, M y R”, explicó la MTA en un comunicado. “Cuando varias líneas del Metro comparten vías, existe una mayor probabilidad de retrasos, ya que estas se fusionan o se separan”.

Después de este cambio la línea E el compartirá vías con dos líneas -en lugar de tres-, y la M compartirá vías con tres líneas (en lugar de cuatro). “Esto eliminará las fusiones propensas a retrasos entre las líneas E y M en Queens Plaza, lo que aumentará la confiabilidad de E, F, M y R”, prometió la agencia.

Dado que actualmente los trenes M circulan con menos frecuencia que los trenes F regulares, “estamos aumentando la frecuencia de M en hora punta para minimizar el tiempo de espera adicional que los pasajeros podrían experimentar en las estaciones que ahora serán atendidas por los trenes M regulares en lugar de los F”.

Durante las noches y los fines de semana los trenes M no circulan entre Midtown y Queens, por lo que el servicio nocturno y de fin de semana se mantendrá igual. Para más información consulte MTA.