Trump recibe “premio de la paz” de la FIFA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado este viernes con el primer Premio de la Paz de la FIFA, una distinción inédita que el organismo aseguró entregar por su “acción extraordinaria” en múltiples conflictos internacionales.

El reconocimiento, otorgado durante el evento previo al sorteo del Mundial de 2026 en el Centro Kennedy de Washington, generó reacciones encontradas tanto dentro como fuera del auditorio.

De acuerdo con la FIFA, Trump ha desempeñado un rol clave en “lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania”. El propio mandatario afirmó que el mundo es “un lugar más seguro” gracias a sus esfuerzos. “Hace un año, EE.UU. no estaba pasando por un buen momento, y ahora tengo que decir que somos el país más pujante del mundo y vamos a seguir siéndolo”, aseguró con su característico tono enfático tras recibir el trofeo dorado y una medalla que se colgó él mismo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, justificó la entrega del premio al señalar que Trump “sin duda, merece el primer Premio de la Paz de la FIFA por sus acciones y por lo que ha conseguido”. Añadió que “esto es lo que queremos de un líder, un líder que se preocupe por la gente. Queremos vivir en un mundo seguro, en un entorno seguro. Queremos unirnos. Eso es lo que la gente busca hoy aquí. Eso es lo que hacemos en la Copa del Mundo”.

Sin embargo, el auditorio respondió con aplausos tímidos, un reflejo de la controversia que rodea tanto al galardón como a su primer beneficiario.

Un reconocimiento que llega en medio de críticas

La decisión de la FIFA se produjo mientras el gobierno de Trump lidera operaciones militares para presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro. De igual forma, el ejército estadounidense ha bombardeado lanchas en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de que transportan droga, acciones que actualmente analiza el Congreso por la posibilidad de que constituyan un crimen.

Además, organizaciones civiles han expresado preocupación por la celebración del Mundial de 2026 en EE.UU. debido a la falta de debido proceso en arrestos y expulsiones de inmigrantes. Grupos de derechos humanos también cuestionan la opacidad de la FIFA, que no ha publicado los criterios utilizados para instituir y otorgar este nuevo premio.

Pese a las críticas, Trump insistió en que sus esfuerzos han sido decisivos para la estabilidad global. “Este es uno de los honores más importantes de mi vida”, afirmó durante el evento. También aseguró que sus acciones han salvado “millones de vidas”; agradeció a Infantino y mencionó a su esposa y familia, presentes entre los asistentes.

A través de un video transmitido al inicio del acto, la FIFA describió a Trump como “un mandatario que ha trabajado por la paz”, destacando momentos en los que supuestamente “intervino” en conflictos internacionales.

Encuentro de líderes norteamericanos

El sorteo del Mundial de 2026 reunió por primera vez en un mismo escenario a los 3 líderes de los países anfitriones: Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Subieron al escenario para sacar las primeras bolas del sorteo, simbolizando la coordinación trinacional del torneo.

Los 3 mandatarios de los países de América del Norte posaron sonrientes para la selfie de Infantino, dejando a un lado las tensiones políticas. (Foto: Chris Carlson/AP)

Sheinbaum celebró que México se convierta en la única nación en albergar 3 Copas del Mundo y destacó su legado deportivo. “Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación”, afirmó. También recordó que los mexicanos disfrutan “del juego de pelota desde tiempos ancestrales”.

Carney, por su parte, resaltó la enorme popularidad del fútbol en Canadá. “Es el deporte número uno para niños y niñas canadienses. 2 tercios del país vieron la Copa del Mundo anterior… Va a ser el biggest deal ever”, afirmó con entusiasmo.

Trump evocó recuerdos personales y al legendario Pelé para ilustrar el crecimiento del fútbol en su país. “Me acuerdo de ver a Pelé, que asumo fue uno de los más grandes. Yo era joven, y cuando miras cómo ha crecido el fútbol en este país desde entonces es increíble. Esto es fútbol, vamos a tener que encontrar otro nombre para el football (americano)”, dijo entre risas.

El mandatario también felicitó a Infantino por la organización del torneo y celebró que la venta de entradas “ha batido récords” mucho antes del inicio del campeonato, que se disputará entre junio y julio del próximo año.

Entre elogios, dudas y un Mundial histórico

Pese al brillo mediático del evento, la entrega del Premio de la Paz mantiene a la FIFA bajo escrutinio. El galardón, creado exclusivamente para esta edición del Mundial y otorgado sin criterios públicos, ha sido interpretado por analistas como una maniobra política que podría afectar la imagen del organismo internacional.

Aun así, los 3 países anfitriones buscan aprovechar el momento para proyectar una imagen de unidad previa al torneo. Tras la ceremonia, se esperaba que Sheinbaum, Carney y Trump sostuvieran reuniones bilaterales y posiblemente una conversación tripartita.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina y con un premio que ya generó polémica global, la FIFA inicia una cuenta regresiva marcada por logros deportivos, tensiones políticas y la inédita coronación de Trump como su primer “líder por la paz”.

